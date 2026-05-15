Володимир Зеленський та виконуючий обовʼязки керівника Служби зовнішньої розвідки Олег Луговський

Володимир Зеленський повідомив про плани росіян знову використати Білорусь для військової агресії. Зокрема, можливі операції проти Київщини та Чернігівщини або однієї з країн НАТО. Про це Володимир Зеленський повідомив у пʼятницю, 15 травня, у своєму телеграм-каналі.

Володимир Зеленський провів нараду з представниками Генштабу ЗСУ, Головного управління розвідки, зовнішньої розвідки та СБУ. Президенту доповіли про намір Москви використати Білорусь для військової агресії. Відомо, що росіяни намагаються переконати Олександра Лукашенка знову стати співучасником російських злочинів. Зокрема, використати територію Білорусі для наступу на Київщину, Чернігівщину або одну з країн НАТО. Володимир Зеленський застеріг Мінськ від співучасті у російській війні.

«Україна, безперечно, буде захищати себе і своїх людей, якщо Олександр Лукашенко схибить та вирішить підтримати ще й цей російський намір. Доручив нашим Силам оборони та безпеки України посилити відповідний напрямок і представити план нашого реагування, який буде розглянутий та затверджений на Ставці», – наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, ГУР отримало доступ до документів із планами росіян щодо нових атак на Україну. Окупанти мають намір завдати ударів по «центрах ухвалення рішень», а також політичних центрах і військових пунктах. Серед обʼєктів, які росіяни визначили для ударів, – адміністрація та резиденція президента України.

«Варто зауважити спеціально для російського керівництва, що Україна все ж таки не Росія, і, на відміну від країни-агресора, де є чіткий автор цієї війни та його багатолітнє оточення, яке забезпечує його відірваність від реалій, джерелом захисту України є готовність українського народу битись за свою незалежність та свою власну самостійну державу», – наголосив Володимир Зеленський.

Також президент та військові обговорили відповіді на російські удари по українських містах і селах. Володимир Зеленський зазначив, що Росія відповідатиме за воєнні злочини, вчинені проти українців.

Нагадаємо, 2 травня Володимир Зеленський повідомляв, що військові зафіксували «доволі специфічну активність» з боку Білорусі на кордоні з Україною. Президент не розкрив подробиць, але запевнив, що Україна реагуватиме на загрози.

Ще раніше, 17 квітня, президент повідомляв про спроби Росії втягнути Мінськ у війну. Українські військові помітили на прикордонні Білорусі розбудову дорожньої інфраструктури у напрямку України та облаштування артилерійських позицій.