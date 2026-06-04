На хабарі затримали хірурга Василя Степованого.

Хірург 5-ї міської клінічної лікарні у Львові вимагав 9 тис. доларів за продовження групи інвалідності. Поліція та СБУ затримали лікаря під час передачі частини грошей – 1 тис. доларів. Правоохоронці не розголошують прізвища, але за інформацією ZAXID.NET, йдеться про Василя Степованого.

Як повідомили у четвер, 4 червня, у прокуратурі та СБУ Львівщини, хірург запевнив пацієнта, що має достатньо зав’язків у медзакладах Львівщини і зможе допомогти отримати медичні виписки щодо нібито проходження стаціонарного лікування. Тоді як насправді пацієнт перебуватиме у стаціонарі лише «на папері».

«У подальшому ці документи мали бути використані для продовження строку встановленої III групи інвалідності. При цьому лікар запевнив, що має вплив на членів ЕКОПФО, відтак зможе вирішити і це питання на користь "клієнта"», – додали в прокуратурі.

Лікар стверджував, що якщо пацієнт відмовиться платити, то група продовжена не буде.

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Хірурга затримали після передачі частини грошей

Хірург оцінив свої послуги у 9 тис. доларів. У цю суму входило виготовлення документів про перебування у стаціонарі та вплив на комісію. Після передачі першої частини неправомірної вигоди у 1 тис. доларів медика затримали правоохоронці.

Затриманому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за здійснення впливу, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 ККУ). Слідчі також встановлюють інших причетних до схеми.

Львівська міська рада повідомила, що йдеться про хірурга 5-ї міської клінічній лікарні на вул. Генерала Чупринки. Також міська рада проведе внутрішню службову перевірку у лікарні після завершення слідчих дій.

«Місто максимально сприятиме роботі правоохоронних органів та надаватиме всю необхідну інформацію для об’єктивного і всебічного розслідування. Якщо факти отримання неправомірної вигоди будуть підтверджені слідством і встановлені судом, лікаря звільнять з посади», – додали в мерії.