Викритим посадовцям загрожує до восьми років увʼязнення

Правоохоронці викрили схему фіктивних відряджень працівників волинської філії «Укрзалізниці», яких залучали до будівництва приватного будинку поблизу Львова. Підозри отримали четверо посадовців, серед яких депутат Ковельської міськради. Про це у вівторок, 4 серпня, повідомили пресслужби СБУ та Волинської обласної прокуратури.

За даними слідства, схему організували четверо посадовців львівської філії АТ «Укрзалізниця», серед яких – чинний депутат Ковельської міської ради. Упродовж жовтня 2025 – травня 2026 року керівник підприємства використовував підлеглих для будівництва власного будинку поблизу Львова.

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Для цього він залучив керівника підрозділу «Підзамчівська дистанція колії» та двох очільників «Ковельської дистанції колії», які оформлювали працівникам фіктивні відрядження нібито для ремонту та утримання залізничної інфраструктури у Львівській області.

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Насправді залізничники виконували будівельні роботи, а заробітну плату й відрядження їм оплачували коштом «Укрзалізниці». Згідно з висновками експертизи, державному підприємству завдали майже 1 млн грн збитків.

Усім чотирьом фігурантам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення). Їм загрожує до восьми років увʼязнення.