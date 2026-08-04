Уже із 7 серпня варто очікувати на зниження термператури повітря

Аномальна спека на початку серпня 2026 року сягатиме, а у деяких областях може навіть перевищити 40°С тепла. Синоптикиня Наталка Діденко оприлюднила прогноз погоди до 9 серпня та розповіла, коли варто очікувати на послаблення спеки.

У вівторок, 4 серпня, Наталка Діденко написала, що у найближчі три дні Україна буде однією з найспекотніших країн Європи. У середу, 5 серпня, позначки термометра показуватимуть місцями до 40°С тепла.

У четвер та п’ятницю, 6 та 7 серпня, спека продовжуватиметься. Із 7 серпня варто очікувати на зниження температури повітря на заході України, а із 8–9 серпня свіжа повітряна маса пошириться й іншими регіонами.

Згідно з даними Укргідрометцентру, у суботу, 8 серпня, на заході України денний максимум становитиме 25°С тепла у більшості областей, на Закарпатті – до 28°С тепла. Найспекотніше буде на півдні та південному сході – від 30 до 35°С тепла.

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Карта погоди в Україні 8 серпня (клікніть для збільшення)

У неділю, 9 серпня, на півдні та південному сході температура повітря знизиться до максимальних 31°С тепла. У інших областях України денний максимум становитиме від 24 до 29°С тепла. Найкомфортніша погода очікується на заході та півночі.

Карта погоди в Україні 9 серпня (клікніть для збільшення)

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