Обвинувачений у корупції адвокат Олексій Носов виїхав за кордон

Обвинувачений у пропозиції 200 тис. доларів хабаря співробітникам НАБУ та САП адвокат Олексій Носов виїхав за кордон і не повернувся до України. Про це стало відомо під час судового засідання Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, повідомив антикорупційний рух Transparency International Ukraine.

Зазначається, що Олексій Носов оскаржує в Апеляційній палаті ВАКС вирок суду першої інстанції, який визнав його винним та призначив покарання у вигляді 4 років і 6 місяців позбавлення волі. Захист Носова наполягає на скасуванні вироку першої інстанції та направленні справи на новий судовий розгляд.

Під час судового засідання, яке відбулося у понеділок, 3 серпня, з'ясувалося, що Носов виїхав за кордон ще під час розгляду справи судом першої інстанції. За словами адвокатів, «абсолютно законним чином». Носов хотів взяти участь у засіданні по відеозвʼязку, однак суд визнав його неявку неповажною та наклав на нього грошове стягнення – 6656 грн.

Також під час засідання адвокат Носова переконував, що прокуратура не надала підтвердження пропозиції хабаря, стверджуючи, що невідомо, які саме висловлювання адвоката слідство розцінило як спробу підкупу. За версією сторони захисту, слідчі вдалися до провокації за заздалегідь розробленою легендою, а суд першої інстанції відмовив у проведенні експертизи голосу для встановлення особи свідка та розсекреченні його даних.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Крім того, адвокат заявив про низку процесуальних порушень, серед яких відсутність відеозаписів зустрічей 17–18 квітня, ненадання стороні захисту достатнього часу для підготовки до дебатів, а також нерозглянуте клопотання про відвід судді через порушення правил технічної фіксації під час демонстрації електронних доказів.

Наступне засідання заплановане на 17 серпня. Очікуються виступи ще однієї адвокатки Носова та прокурора САП.

Нагадаємо, у червні 2024 року Олексія Носова викрили на пропозиції 200 тис. доларів хабаря сіпвробітникам НАБУ та САП за передачу справи його підзахисної із НАБУ до Нацполіції. Йдеться про голову правління банку «Альянс» Юлію Фролову, яку слідчі вважають однією з організаторок схеми заволодіння коштами «Укренерго» зі збитками у 716 млн грн.