Олексій Носов просив прокурора САП передати до іншого органу справу щодо його підзахисної

Вищий антикорупційний суд оголосив вирок адвокату з Києва ​​у справі про спробу підкупу прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це 9 червня повідомила пресслужба САП.

Прокуратура традиційно не називає імені засудженого, однак обставини справи вказують на адвоката й колишнього співведучого партнера юридичної компанії Miller Олексія Носова.

За матеріалами справи, у 2024 році адвоката викрили на пропозиції надати 200 тис. доларів хабаря прокурорам САП за передачу справи його підзахисної до іншого органу досудового розслідування.

Ідеться про справу щодо заволодіння електроенергією «Укренерго» зі збитками у 716 млн грн. Носов у цій справі представляв інтереси голови правління банку «Альянс» Юлії Фролової. За даними слідства, на одній із зустрічей Носов передав заявнику список з п’яти пунктів, за виконання яких і пропонувався хабар. Гроші нібито пропонували передавати у два етапи по 100 тис. доларів, а кінцевою метою була передача справи щодо Фролової із НАБУ до Нацполіції.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

ВАКС визнав адвоката винуватим за ч. 3 ст. 369 КК України та призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки 6 місяців. Також засудженого позбавили права займатися адвокатською діяльністю строком на три роки.

Вирок ще може бути оскаржений і до набрання ним законної сили Носов перебуває під заставою.