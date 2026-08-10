Поліцейські повідомили про підозру 34-річному сталкеру, жертвами якого стали щонайменше 11 жінок. З лютого 2024 року він перебуває за кордоном, тому його оголосили в розшук, повідомила поліція Києва в понеділок, 10 серпня.

Слідчі встановили, що з 2017 року чоловік знайомився з жінками у громадських місцях Києва, входив до них у довіру та отримував їхні номери телефонів з метою продовження знайомства.

Після припинення спілкування він продовжував переслідувати жінок. Для цього він використовував незаконно збережені персональні дані, телефонував із різних номерів, писав з низки акаунтів у месенджерах, особисто переслідував деяких потерпілих і намагався поновити спілкування.

Окрім того, чоловік нібито намагався отримати доступ до облікових записів потерпілих в онлайн-банкінгу, месенджерах, сервісах доставки, таксі та інших електронних ресурсах.

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Іноді підозрюваний використовував сторонні акаунти для спілкування, надсилав повідомлення з погрозами, оформлював замовлення й доставки на ім’я жертв, а також демонстрував обізнаність про їхнє місцеперебування та інші приватні дані.

За даними слідства, фігурант майже дев’ять років незаконно збирав, накопичував, зберігав та використовував конфіденційну інформацію щонайменше 11 жінок, використовуючи її для тривалого переслідування та втручання в їхнє приватне життя.

Слідчі заочно повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 182 ККУ (незаконне зберігання та використання конфіденційної інформації про особу, у тому числі вчинене повторно). Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у липні журналісти Bihus.Info розповіли про 34-річного киянина Віктора Вербняка (Вітю) та понад сотню жінок, які заявили про переслідування з його боку. Медіа з’ясували, що зараз Віктор проживає в німецькому Лангенгагені, та закликали потерпілих від його дій звертатися до поліції в Україні та за кордоном.

Сталкінг – форма психологічного насильства, що проявляється у нав’язливому контролі, переслідуванні та втручанні в особисте життя, через що жертви часто живуть у постійному страху та тривозі.

ZAXID.NET спробував з’ясувати, як розпізнати переслідування на ранніх етапах та захистити себе. Подробиці – у матеріалі.