Український літак «Антонов» в аеропорту Лейпцига

Невідомий дрон із вибуховим пристроєм врізався в український вантажний літак Ан-124, припаркований в аеропорту німецького Лейпцига. Причиною того, що дрон не вибухнув, могла бути несправність детонатора. Про це 10 серпня повідомили газети Die Zeit та Der Tagesspiegel.

Інцидент трапився ще 4 серпня, однак нещодавно німецьке слідство проаналізувало записи камер відеоспостереження, які дали змогу встановити нові деталі.

На відео видно, що близько 19:30 дрон летів просто на один з літаків Ан-124. Потім він врізався в крило літака, відскочив та впав на землю, однак не вибухнув. У крилах таких літаків зазвичай розташовані паливні баки, тому вибух міг спричинити масштабну пожежу або серйозно пошкодити літак, додає видання.

За попередніми даними, під час зіткнення вибуховий пристрій міг від’єднатися від дрона та впасти неподалік. Сам дрон виявили приблизно через чотири години.

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Спочатку повідомлялося, що водій автобуса нібито намагався знешкодити дрон ногою. Однак, за уточненими даними, він побачив безпілотник на землі, наступив на нього, після чого повідомив про нього співробітникам служби безпеки.

Фахівці федеральної поліції знешкодили вибуховий пристрій. Попередньо причиною того, що дрон не вибухнув під час зіткнення з літаком, називають несправність детонатора.

Джерела видання Bild у сфері безпеки повідомили, що дрон був оснащений вибухівкою Semtex, яку використовують розвідувальні служби та терористи.

За даними медіа, вибуховий пристрій був замаскований під звичайну металеву банку. Всередині містилася вибухова речовина, а детонатор нібито встановили в нижній частині ємності. Також повідомляється, що безпілотник міг мати механізм скидання та дві SIM-картки, які могли використовуватися для його дистанційного керування. Через саморобну конструкцію дрон, за попередніми даними, не зафіксували звичайні радари.

Після виявлення дрона з вибухівкою повітряний рух в аеропорту Лейпцига тимчасово призупинили. Тієї самої ночі стався ще один інцидент: вантажний літак, який через зупинку роботи аеропорту не зміг приземлитися, на висоті кількох сотень метрів від летовища зіткнувся з іншим об’єктом. Після вимушеної посадки в Ганновері на повітряному судні виявили незначні пошкодження.

Німецькі медіа раніше припускали, що літак Ан-124 міг перевозити боєприпаси для України. Однак згодом Міністерство внутрішніх справ Німеччини спростувало цю інформацію.

У Міністерстві закордонних справ України також повідомляли, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а літаки авіакомпанії «Антонов» не зазнали пошкоджень.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт назвав інцидент «новим рівнем загрози» та «гібридним сценарієм атаки». Він заявив, що йдеться про напад, до якого могли бути причетні професійні злочинці, та не виключив участі іноземних сил.

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв припустив, що за атакою може стояти Росія. За його словами, Україна готова поділитися з Німеччиною досвідом протидії безпілотникам, отриманим під час війни.

«Наш досвід унікальний. І ми пропонуємо нашому стратегічному партнеру Німеччині цей досвід військових, наших пожежників, наших лікарів», – сказав Макеєв.