ДТП сталася на автодорозі сполученням «Львів – Пустомити – Меденичі» у місті Пустомити

У неділю, 9 серпня, на автодорозі сполученням «Львів – Пустомити – Меденичі» у місті Пустомити сталася ДТП з постраждалими. Внаслідок зіткнення зайнявся та згорів автомобіль Chevrolet Aveo. Про це повідомили у поліції Львівської області.

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Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися автомобілі Chevrolet Aveo, яким керував 60-річний мешканець Львівського району, та Tesla Model S під керуванням 49-річного львів’янина. Внаслідок аварії травмувалися водій Chevrolet та дві його пасажирки віком 56 і 58 років. Їх госпіталізували. Після зіткнення Chevrolet Aveo загорівся та повністю згорів.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – штраф або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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