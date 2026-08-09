Лубінець заявив про інформаційні атаки проти представників Офісу омбудсмана

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у неділю, 9 серпня, заявив про інформаційні атаки на нього, представників Офісу омбудсмана та його регіональних представників після моніторингових візитів до ТЦК та СП на Закарпатті. Він також має намір звернутися до правоохоронних органів із вимогою провести масштабну перевірку діяльності територіальних центрів комплектування в області.

За словами омбудсмана, інформаційні атаки активізуються після того, як правоохоронці затримують посадовців або повідомляють їм про підозру у можливих кримінальних правопорушеннях, виявлених під час моніторингових візитів.

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«Коли правда стає незручною, починаються атаки на того, хто її оприлюднив. Не спростування фактів. Не усунення порушень. А інформаційні атаки на Інституцію Уповноваженого, на мене особисто та моїх регіональних Представників», – заявив Лубінець.

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Він зазначив, що лише за останній тиждень у кількох областях активізувалися так звані активісти, які почали захищати окремих працівників ТЦК та СП і ставити під сумнів результати моніторингових візитів.

Окремо Лубінець звернув увагу на ситуацію із Закарпатським ОТЦК та СП. За його словами, про проблеми в регіоні він системно говорить ще з 2023 року. За цей час представники Офісу омбудсмана нібито неодноразово фіксували корупційні ризики та порушення прав людини.

«Здавалося б, наслідком мала стати належна правова оцінка та відповідальність. Натомість ми побачили інше – сплановану кампанію дискредитації нашої роботи», – наголосив омбудсман.

Лубінець також розкритикував кадрову ситуацію навколо керівника Закарпатського ОТЦК та СП. Він заявив, що спочатку посадовця звільнили, після чого повернули на посаду як виконувача обов’язків на 30 днів. Згодом цей термін продовжили.

Омбудсман нагадав, що у грудні 2025 року СБУ проводила обшуки у керівника Закарпатського ОТЦК та СП, під час яких, за його словами, виявили значні гроші незрозумілого походження. Водночас приблизно через три місяці посадовець знову повернувся до виконання обов’язків.

«Таке “в.о” дуже схоже на спосіб обійти закон! Хто і чому дозволяє таку практику? Хто бере на себе відповідальність за такі рішення? І головне – хто покриває цю ситуацію?» – заявив Лубінець.

За його словами, Офіс омбудсмана продовжує отримувати інформацію про накази та рішення, які можуть викликати сумніви щодо їхньої законності. Матеріали про виявлені порушення передають правоохоронцям.

У зв’язку з цим Лубінець заявив, що направить окремі звернення до генерального прокурора України, Головнокомандувача ЗСУ, т.в.о. міністра оборони, Державного бюро розслідувань, т.в.о. голови СБУ та міністра внутрішніх справ.

Він вимагатиме провести масштабну перевірку діяльності ТЦК та СП на території всієї Закарпатської області. Зокрема, омбудсман закликає припинити практику призначення керівників як виконувачів обов’язків на 30 днів із подальшим постійним продовженням таких призначень, надати правову оцінку діяльності керівника Закарпатського ОТЦК та СП, а також перевірити роботу керівників усіх районних ТЦК області.

За словами Лубінця, під час моніторингових візитів до окремих із них неодноразово фіксували порушення прав людини.

Нагадаємо, 8 серпня стало відомо, що у Берегівському районному ТЦК та СП на Закарпатті могли незаконно скасовувати відстрочки від мобілізації та утримувати військовозобов’язаних із чинними документами.