Премʼєр Болгарії заявив про падіння невідомого безпілотника на території країни

У Болгарії на соняшниковому полі поруч із кордоном із Румунією впав та вибухнув невідомий безпілотник. Про це у суботу, 8 серпня, повідомив премʼєр-міністр Болгарії Румен Радев, передає інформаційне агентство Reuters.

За словами Румена Радева, невідомий дрон порушив повітряний простір Болгарії о 08:10 та вибухнув на соняшниковому полі поблизу кордону з Румунією. Місце вибуху розташоване за 1000 м від компресорної станції Болгарії Трансбалканського газопроводу та за 200 м від компресорної станції Румунії.

Спецслужби одразу оточили місце вибуху. За словами болгарського премʼєра, руйнувань інфраструктури та постраждалих унаслідок вибуху немає. Наразі невідомі тип безпілотника та його походження. Це визначать фахівці після дослідження уламків.

Румен Радев зауважив, що до вибуху дрон не могли зафіксувати ні в болгарському, ні в румунському повітряному просторі, назвавши це проблемою. Він також вказав на затримку з постачанням високоточних радарів болгарській армії та пообіцяв вжити заходів. Крім того, Румен Радев зазначив, що безпілотник містив «солідну кількість вибухівки».

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«Його не було виявлено в повітряному просторі Румунії, його не було виявлено в нашому повітряному просторі. Ці дрони важко виявити через їхні малі розміри. По-друге, коли вони літають на малій висоті, не можна забезпечити таку щільність радіолокаційного покриття, яка б гарантувала виявлення низьколітаючих малорозмірних повітряних цілей. Це виклик. Як відомо, процедура постачання сучасних цифрових тривимірних радарів затягується роками. Міністерство оборони робить усе можливе, щоб пришвидшити процес їхнього постачання, але доведеться чекати довше. Поки що є інформація лише про один дрон. Якщо ми знайдемо щось ще, ми повідомимо», – цитує Румена Радева Болгарське національне радіо.

Нагадаємо, 29 травня у румунському місті Галац у житловий будинок врізався безпілотник. 1 червня стало відомо, що це – дрон, вироблений у Росії, та є аналогом іранського БпЛА типу «шахед».