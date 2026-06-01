Внаслідок падіння дрона загорілася багатоповерхівка, двоє людей постраждали

Румунське розслідування підтвердило, що дрон, який влетів у житловий будинок у румунському місті Галац 29 травня, був виготовлений в Росії та є аналогом іранського БпЛА типу Shahed. Про це повідомив на своїй сторінці в іксі 31 травня президент Румунії Нікушор Дан, який показав уламки безпілотника.

За словами Дана, фахівці виявили на уламках дрона надписи кирилицею «Герань-2». Електронні компоненти, модулі управління, двигуни та інші елементи були подібними чи повністю ідентичними з російськими моделями ударних дронів «Герань», які раніше залітали в Румунію.

Крім того, фізико-хімічні аналізи підтвердили, що у дроні присутні матеріали та пальне типу, яке зазвичай використовують у «Герань-2» росіяни. Раніше паливо та компоненти саме цього типу фіксували у пристроях цієї серії.

«Той факт, що такий апарат вдарив по житловому будинку в Румунії, завдавши травм і матеріальних збитків, має особливу серйозність, і єдиною відповідальною стороною є Росія», – наголосив Нікушор Дан.

Він додав, що Румунія поділиться результатами розслідування із союзниками по НАТО та ЄС. Президент запевнив, що його країна не буде ігнорувати та применшувати значення жодного інциденту, який загрожує громадянам, нацбезпеці чи суверенітету.

У ніч на 29 травня у румунському місті Галац російський дрон упав на житлову багатоповерхівку, у квартирі на 10-му поверсі спалахнула пожежа. Внаслідок інциденту постраждали двоє людей. Після цього МЗС Румунії оголосило російського генконсула в країні персоною нон ґрата і закрило генконсульство Росії у місті Констанца.

Того ж дня Нікушор Дан заявив, що дрон, який впав у Галаці, підбила українська ППО, через що він змінив траєкторію. Водночас президент Румунії наголосив, що відповідальність за падіння дрона несе саме Росія.