Третій армійський корпус встановив повний дроновий контроль над всією територією Луганської області. Про це в неділю, 31 травня, повідомила пресслужба корпусу.

За даними військових, бійці батальйону безпілотних систем Третьої штурмової бригади завдали ударів по логістиці російських окупантів на ТОТ Луганщини, діставшись до самого КПП «Ізварине» – це понад 205 км углиб підконтрольної ворогу території. Пілоти уразили бронетехніку та склади боєприпасів окупантів.

«У відповідь на заяви ворога про повне захоплення Луганської області оголошуємо операцію з контролю логістичних маршрутів на Луганщині та Східній Слобожанщині. Луганськ, Старобільськ, Алчевськ, Брянка, Кадіївка – тепер перебувають під контролем БпЛА Третього армійського корпусу», – заявив командир корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький.

У корпусі зазначили, що операцію спланував і очолив командир взводу ударних БПЛА ББС 3-ї ОШБр, Герой України Олександр Іванцов (Схід). У 2022 році він брав участь в обороні Маріуполя, десантувавшись у блокадне місто, а після завершення боїв самостійно вийшов на підконтрольну територію, за що отримав звання Героя України.

До слова, у квітні 1-й корпус Національної гвардії «Азов»заявив про дроновий контроль над логістикою росіян біля окупованого Донецька.