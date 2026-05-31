Третій армійський корпус заявив про дроновий контроль над всією Луганщиною
Українські бійці провели операцію більш ніж за 205 км углиб території, контрольованої ворогом
Третій армійський корпус встановив повний дроновий контроль над всією територією Луганської області. Про це в неділю, 31 травня, повідомила пресслужба корпусу.
За даними військових, бійці батальйону безпілотних систем Третьої штурмової бригади завдали ударів по логістиці російських окупантів на ТОТ Луганщини, діставшись до самого КПП «Ізварине» – це понад 205 км углиб підконтрольної ворогу території. Пілоти уразили бронетехніку та склади боєприпасів окупантів.
«У відповідь на заяви ворога про повне захоплення Луганської області оголошуємо операцію з контролю логістичних маршрутів на Луганщині та Східній Слобожанщині. Луганськ, Старобільськ, Алчевськ, Брянка, Кадіївка – тепер перебувають під контролем БпЛА Третього армійського корпусу», – заявив командир корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький.
У корпусі зазначили, що операцію спланував і очолив командир взводу ударних БПЛА ББС 3-ї ОШБр, Герой України Олександр Іванцов (Схід). У 2022 році він брав участь в обороні Маріуполя, десантувавшись у блокадне місто, а після завершення боїв самостійно вийшов на підконтрольну територію, за що отримав звання Героя України.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
До слова, у квітні 1-й корпус Національної гвардії «Азов»заявив про дроновий контроль над логістикою росіян біля окупованого Донецька.