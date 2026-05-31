57-річний мешканець Львівщини загинув у пожежі у власному будинку
Горів приватний житловий будинок у селі Сновичі
У неділю вранці, 31 травня, у приватному будинку у Золочівському районі на Львівщині внаслідок пожежі загинув чоловік.
За даними ДСНС Львівщини, пожежа сталася близько 5:40 ранку у селі Сновичі Поморянської громади Золочівського району.
На момент прибуття пожежників вогонь повністю охопив прихожу будинку, існувала загроза подальшого поширення полум’я. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору.
Під час проведення розвідки пожежі рятувальники знайшли тіло 57-річного власника будинку. Пожежу гасили близько години.
