Унаслідок зіткнення Nissan Rogue зайнявся і згорів повністю

У четвер, 28 травня, на трасі Львів-Шегині поблизу села Вовчухи сталася лобова ДТП автомобілів Nissan Rogue та Mercedes. У результаті зіткнення Nissan Rogue загорівся і згорів повністю. В аварії постраждали четверо людей, зокрема, двоє дітей.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 17:40 поблизу села Вовчухи Львівського району. Відбулося зіткнення автомобілів Nissan Rogue, яким керував 33-річний водій, та Mercedes-Benz, за кермом якого була 54-річна водійка.

Унаслідок ДТП водійка та троє пасажирів Mercedes-Benz (десятимісячний хлопчик, шестирічна дівчинка та 32-річна жінка) отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. Їхні діагнози уточнюють.

ДТП сталася поблизу села Вовчухи

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Як повідомили в ДСНС Львівщини, унаслідок зіткнення в Nissan загорівся. На момент прибуття пожежників автомобіль вже був повністю охоплений полум’ям.

Слідчі встановлюють обставини ДТП та вирішують питання правової кваліфікації.