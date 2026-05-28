У Львові розширили грантову програму для ветеранів

Львівська міська рада розширила грантову програму «Відвага до бізнесу», яка допомагає ветеранам, ветеранкам та їхнім родинам започаткувати або розвинути власну справу. Зокрема, відтепер фінансову та освітню підтримку від міста можуть отримувати й учасники АТО/ООС.

Депутати Львівської міської ради на пленарному засіданні 28 травня внесли зміни до міської програми «Відвага до бізнесу». Йдеться про те, що участь у ній відтепер матимуть змогу взяти не лише ветерани російсько-української війни (з 22.02.2022 р.) та члени їхніх родин, але й ті вояки та їхні родичі, що брали участь у бойових діях АТО/ООС з 2014 року.

Окрім того, було надано можливість ветеранам, які на момент оголошення конкурсу на отримання гранту є чинними підприємцями, брати участь в конкурсі без обов’язкового навчання.

Нагадаємо, програма «Відвага до бізнесу» передбачає навчання, участь у грантовому конкурсі та подальший супровід учасників коштом міського бюджету. Зокрема, практичну роботу над власною бізнес-ідеєю, підтримку менторів і бізнес-тренерів, зустрічі з ветеранами-підприємцями, а також підготовку до фінального пітчингу.

Учасниками програми можуть бути ветерани/ветеранки війни, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни, члени їхніх сімей, а також членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, які мають бізнес-ідеї, прагнуть започаткувати, відновити та розвивати власну справу і мають мотивацію до ведення підприємницької діяльності, які планують відкрити/​релокувати або розвивати бізнесу у Львівській міській територіальній громаді.

У межах програми учасники можуть пройти шлях від ідеї до готового бізнес-проєкту та позмагатися за фінансування — до 300 тис. грн на створення або розвиток власної справи.

Проєкт реалізується департаментом економічного розвитку та Центром підтримки підприємництва спільно з Організацією Об’єднаних Націй з промислового розвитку, а також за підтримки уряду Австрії у тісній співпраці з Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України.