У Львові 16 ветеранських бізнесів, які здобули перемогу в конкурсі в межах програми «Відвага до бізнесу», отримали 100 тис. грн від міста та ще 300 тис. від німецької ГО DVV International. Також учасники одержали спеціальний бізнес-пакет від партнера ініціативи – компанії «Київстар». Про це у понеділок, 9 березня, повідомили у пресслужбі міської ради.

Учасники програми протягом 10 днів відвідували бізнес-тренінги. Під час навчання вони склали бізнес-плани, навчалися писати грантові заявки та здобували знання з основ маркетингу. В межах програми обрали 16 переможців конкурсу, які отримали грантову підтримку та сертифікати на розвиток ветеранського бізнесу. Серед бізнес-ідей, які представили ветерани та їх родини, були рибне господарство, реабілітаційний кабінет, відновлювальний простір для військових, створення прикрас та інше.

«В нас політика в місті наступна: якщо ти хочеш щось купити, подивися, чи така опція є у ветеранському бізнесі. Якщо вона є, то завжди треба надавати перевагу ветеранам», – наголосив мер Львова Андрій Садовий.

Окрім грантів у розмірі 400 тис. грн, переможці та учасники програми отримали ваучери на телекомунікаційні та цифрові послуги від партнера програми, компанії «Київстар». Учасники зможуть скористатись послугами мобільного зв’язку, інтернетом та таргетованими SMS-розсилками на платформі Adwisor за спеціальними умовами.

«Ми прагнемо підтримати ветеранів та членів їхніх родин практичними інструментами, які допоможуть розпочати або відновити власну справу. Йдеться не про разову допомогу, а системну підтримку. Для нас ця програма – не лише про підприємництво, а й про підтримку людей, які формують майбутнє України», – повідомив Володимир Суслов, керівник напрямку стратегічного розвитку В2В клієнтів Західного кластеру Київстар.