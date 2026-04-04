Чоловік, який напав на військових, з 2025 року порушує військовий облік

У суботу, 4 квітня, у Вінниці напали на двох військовослужбовців групи оповіщення. Чоловік, в якого намагалися перевірити документи, завдав військовим двох ударів ножем, повідомили у пресслужбі Вінницького обласного ТЦК та СП.

За даними ТЦК, напад стався вранці, коли військовослужбовці одного з районних ТЦК та поліцейські зупинили чоловіка для перевірки документів.

«Військовослужбовці відрекомендувались, та намагались перевірити документи громадянина, який раптово дістав ніж та завдав кілька ножових поранень двом військовослужбовцям», – повідомили у пресслужбі ТЦК.

Після додаткового зʼясування обставин виявилося, що нападник з 2025 року порушує військовий облік. Чи його затримали, у пресслужбі ОТЦК не уточнили. Водночас журналіст Віталій Глагола з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомив, що нападника затримали та мобілізували.

Постраждалих військових госпіталізували. Один із них перебуває в реанімації у стані середньої тяжкості. Стан другого постраждалого оцінили як задовільний.

Нагадаємо, 2 квітня у Львові від удару ножем у шию загинув 52-річний військовий Галицько-Франківського ОРТЦК та СП Олег Авдєєв, який проводив заходи оповіщення. Після поранення колеги самостійно доправили військового до поліклініки на вул. Виговського, однак медикам врятувати його не вдалося. На військового напав інспектор Львівської митниці Андрій Труш. Вже 3 квітня йому повідомили про підозру та заарештували.