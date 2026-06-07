Внаслідок диверсії знищено відновлювальний залізничний кран

Партизанський рух «АТЕШ» у неділю, 7 червня, повідомив про проведення чергової диверсійної операції в тилу Росії. Цього разубуло знищено дизель-електричний залізничний поворотний кран EDK-300 – рідкісний екземпляр відновлювальної техніки російської залізниці у Воронежі.

Операцію було здійснено на одній із залізничних станцій міста. У результаті диверсії знищено важкий відновлювальний залізничний кран серії EDK-300/5, який уже знято з виробництва. Він призначався для проведення складних аварійно-відновлювальних робіт на залізниці та міг піднімати вантажі масою до 300 т.

Місце, де партизани провели диверсію

У «АТЕШ» підкреслюють, що таких машин у розпорядженні російських залізниць залишилося лише кілька одиниць, тому кожна втрата суттєво ускладнює відновлення інфраструктури та ліквідацію наслідків аварій на ключових вузлах.

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У русі також відзначили, що знищення подібної техніки впливає на здатність РФ оперативно відновлювати пошкоджену залізничну інфраструктуру, зокрема у віддалених регіонах.

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«Поки російська армія шукає заміну, залізнична логістика в регіоні працює з обмеженим резервом відновлення. Навіть у глибокому тилу критична техніка не є захищеною», – додали у дописі.

Нагадаємо, агенти партизанського руху «АТЕШ» 25 травня повідомили про проведену диверсію у Новоросійську напередодні атаки Сил оборони на нафтобазу «Грушева балка» – найбільше нафтосховище Кавказу.