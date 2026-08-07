Візуалізація спорткомплексу на вул. Золотій, 8

У Львові планують будівництво спортивного комплексу для приватної школи. Про це повідомив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев під час засідання виконкому ЛМР 7 серпня.

ТзОВ «Мостнафта» звернулось до міської ради для отримання містобудівних умов та обмежень (МУО) на реконструкцію нежитлових будівель з добудовою універсального спортивного комплексу на вул. Золотій, 8.

«Там діє приватна школа, має важливу едукаційну місію. Планується добудова спортивного залу, щоб приватний заклад зробити повноцінним, із наданням усіх сервісів для шкільної освіти», – розповів Антон Коломєйцев.

На вул. Золотій, 8 працює приватна «Школа вільних і небайдужих» «Холдингу емоцій !FEST».

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За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Мостнафта», яке завернулося для отримання МУО, належить Зеновію, Олександру та Дзвінці Будинським. Основний вид діяльності фірми – будівництво житлових та нежитлових будівель.