Пошкоджень зазнали два патрульні кораблі

Служба безпеки України у четвер, 6 серпня, повідомила, що спільно з іншими підрозділами Сил оборони завдала ударів по Ярославському нафтопереробному заводу та кораблях берегової охорони ФСБ РФ у тимчасово окупованій Керчі.

За даними спецслужби, під удар потрапив завод «Славнефть – ЯНОС» у Ярославлі, розташований більш ніж за 700 км від державного кордону України. Це одне з п'яти найбільших нафтопереробних підприємств Росії, яке щороку переробляє майже 15 млн т нафти та забезпечує центральні регіони країни бензином, дизельним пальним, авіаційним гасом й іншими нафтопродуктами.

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У СБУ повідомили, що після атаки українських безпілотників на території підприємства пролунало щонайменше шість вибухів, а пожежі виникли у чотирьох різних частинах заводу. За попередньою інформацією, пошкоджено чотири резервуари типу РВС-2000 із сирою нафтою, що спричинило її розлив. Два з них охопило полум'я. Крім того, зазнали пошкоджень технологічні установки ЕЛОУ-1 та АВТ-3, на яких також виникли пожежі.

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Окрім цього, українські дрони атакували порт у тимчасово окупованій Керчі. Внаслідок удару, за інформацією СБУ, пошкоджень зазнали два патрульні кораблі проєкту 10410 «Світляк» берегової охорони ФСБ РФ – «Балаклава» та «Керч».

Нагадаємо, у ніч на 1 серпня Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російських окупантів у тимчасово окупованому Криму. За даними Генерального штабу ЗСУ, українські військові уразили склад морських безпілотників, а також два залізничні мости, які російські війська використовували для забезпечення своєї логістики.