Платформа «Чорноморнафтогазу»

У ніч на 26 липня підрозділи Сил оборони завдали ударів по низці військових об’єктів росіян на окупованих територіях. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Однією з ключових цілей українських військових став об’єкт ДАТ «Чорноморнафтогаз» поблизу Внукового в анексованому Криму. У Генштабі зазначили, що після окупації півострова Росія використовує інфраструктуру підприємства для видобутку, зберігання й транспортування природного газу та нафтопродуктів, а також для забезпечення паливом російського окупаційного угруповання в Криму.

Окрім того, українські військові уразили наземний ретранслятор, який використовувався для управління ударними безпілотниками типу «Герань» і «Гербера», у районі селища Чорноморське.

Також під удар потрапили автомобільний міст поблизу села Виселки на Донеччині, склад безпілотників у районі Червонопопівки та район зосередження особового складу російських військ у Пурдівці на Луганщині.

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Раніше моніторингові телеграм-канали повідомляли, що вночі 26 липня в Криму було уражено Таврійську ТЕС, після цього у Сімферополі та на околицях були перебої зі світлом. Також про атаку повідомляли жителі Ялти та Феодосії.