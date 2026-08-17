Володимир Золкін повідомив, що служить у 91-му ОПТБ

Блогер та інтервʼюер Володимир Золкін, який від початку повномасштабного вторгнення публікував інтервʼю з полоненими росіянами, мобілізувався до лав Збройних сил України. У понеділок, 17 серпня, у коментарі «Детектор Медіа» він розповів, що проходить службу у складі 91 ОПТБ.

16 серпня Володимир Золкін опублікував світлини у військовій формі. У пості він написав «На Мальдівах чудово».

У коментарі «Детектор Медіа» Володимир Золкін розповів, що мобілізувався до війська ще у квітні 2026 року, проте фото опублікував лише зараз. За його словами, він не хотів повідомляти про мобілізацію до ЗСУ до виїзду на бойові позиції.

Золкін повідомив, що вже пройшов базову загальновійськову підготовку та наразі служить у взводі радіоелектронної розвідки на посаді оператора у 91-му окремому протитанковому батальйоні. За його словами, наразі він перебуває на Дніпропетровщині.

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На запитання, чому він вирішив долучитися до війська, Володимир Золкін відповів: «Бо треба мобілізуватися всім».

Що відомо про Володимира Золкіна

Зазначимо, 44-річний Володимир Золкін народився в Києві, працював у структурі МНС та МВС. У 2010 році його заарештували за звинуваченнями в умисному вбивстві чоловіка. Судово-медична експертиза встановила, що Золкін, який на той момент працював міліціонером разом зі знайомим під час конфлікту завдали численних ударів тупими предметами чоловіку, через що той помер.

У 2014 році Золкіна визнали винним у вбивстві та засудили до 14 років позбавлення волі. Після семи років увʼязнення у Менській виправній колонії він вийшов на свободу умовно-достроково.

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Після виходу на волю Золкін почав займатися блогінгом. Активісти звертали увагу на його можливі зв’язки з проросійським пропагандистом Анатолієм Шарієм, а також участь у висвітленні пропагандистської акції «Безсмертний полк» у травні 2019 року.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України Золкін почав записувати інтервʼю з полоненими російськими військовими. У жовтні 2025 року став ведучив програми «Плюси Мінуси» на телеканалі «Ми – Україна+».

У березні 2026 року народний депутат Ярослав Железняк заявив, що Володимир Золкін отримав бронювання від Головного управління розвідки. У ГУР не підтвердили та не спростували інформацію про бронювання Золкіна, а в Міноборони повідомили, що його зняли з загального військового обліку та поставили на спецоблік однією зі спецслужб.

У сюжеті про блогера Железняк звернув увагу, що у 2025 році той активно захищав колишнього бізнес-партнера президента Тимура Міндіча, а також критикував роботу українських антикорупційних органів.

Крім того, в етері політтехнолога та співведучого ютуб-каналу «Ісландія» Володимира Петрова Золкін заявляв про відсутність «справедливої мобілізації» в Україні. Тоді ж він заявив, що не воює, бо його ще «просто не мобілізували».