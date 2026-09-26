Українець скоїв озброєний напад на людей на території абатства в Ярославі

Районний суд у Ярославі обрав запобіжний захід 31-річному українцю Ігорю М., який напав на людей у монастирі бенедиктинок. Чоловік відбуватиме 3-місячний арешт у лікарні, повідомило у суботу, 26 вересня, Polsat News.

Через стан здоровʼя нападника не доставили до суду. Попри його відсутність, суддя визначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на три місяці.

У рішенні суду зазначено, що запобіжний захід українцю має бути застосований у лікарняних умовах.

Нагадаємо, 25 вересня прокуратура повідомила, що українець «проявляє симптоми психічного захворювання». Зокрема, у повідомленні прокурорів йдеться, що чоловік відчуває сильне психомоторне збудження, у нього дезорганізовані процеси мислення та відсутнє логічне спілкування.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Психіатри діагностували у нього симптоми психічного захворювання у формі гострого поліморфного психотичного розладу. Наразі він перебуває в лікарні.

Напад на священників у польському монастирі

24 вересня 31-річний українець Ігор. М зайшов на територію абатства сестер-бенедиктинок в Ярославі, де вкрав кухонного ножа та почав нападати на випадкових людей. Внаслідок нападу загинув 72-річний священник, ще четверо людей госпіталізовані з пораненнями.

За даними газети Fakt, перед нападом українець хотів повернутися до України, проте на КПП «Корчова – Краковець» йому відмовили у виїзді через відсутність страхування на авто. Його машину перевезли евакуатором до Ярослава, куди чоловік й попрямував.

25 вересня польська прокуратура висунула Ігорю М. три звинувачення: убивство, замах на вбивство та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Того ж дня у чоловіка виявили ознаки психічного захворювання.