Перші постачання зброї, закупленої з пакета на 400 млн, розпочалися у вересні

Адміністрація президента США Дональда Трампа встигне оформити зобов’язання щодо використання пакета військової допомоги Україні на 400 млн доларів, який Конгрес схвалив минулого року. Про це Reuters повідомило у п’ятницю, 25 вересня, з посиланням на три джерела, знайомі з планом.

Станом на початок цього тижня американська сторона вже законтрактувала 307 млн доларів із цієї суми. Ще 93 млн доларів планують оформити до завершення фінансового року у США – 30 вересня. Якщо цього не зробити вчасно, кошти можуть втратити чинність.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Перші поставки озброєння, придбаного в межах цього пакета, вже почалися у вересні. За даними Reuters, Україна отримуватиме, зокрема, наступальне озброєння, обладнання та запасні частини для бронетехніки. Інше законтрактоване озброєння планують поставити до жовтня 2029 року. Водночас одне з джерел Reuters зазначило, що до цього пакета не увійшли ракети-перехоплювачі для систем Patriot.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Йдеться про гроші, передбачені в межах Ukraine Security Assistance Initiative. У грудні 2025 року Конгрес США заклав 400 млн доларів на допомогу Україні за цією програмою. Закон передбачає можливість використовувати відповідні кошти для програм, завершення яких припадає на наступні фінансові роки.

Водночас із реалізацією цього пакета виникли затримки. У липні Пентагон планував завершити витрачання передбачених 400 млн доларів лише у 2029 році. Це викликало критику з боку окремих американських законодавців. Окремо у травні стало відомо, що проєкт бюджету США на 2027 фінансовий рік не передбачав нового фінансування для Ukraine Security Assistance Initiative. Міністр оборони США Піт Гегсет заявляв, що європейські країни мають відігравати більшу роль у фінансуванні військової допомоги Україні, зокрема через механізм PURL.

Нагадаємо, після зустрічі з Дональдом Трампом Володимир Зеленський 22 вересня заявив, що президент США позитивно ставиться до можливості передачі Україні технологій для виробництва ракет до ЗРК Patriot. За словами Зеленського, він попросив Трампа пришвидшити відповідний процес.

Президент України також зазначив, що американська компанія Raytheon, яка виробляє ракети для Patriot, погоджується на передачу Україні відповідної ліцензії.