Володимир Зеленський розповів про переговори з Дональдом Трампом

Володимир Зеленський після зустрічі з Дональдом Трампом заявив, що президент США «позитивно ставиться» до надання Україні ліцензії на виробництво ракет до зенітного ракетного комплексу Patriot. Про це президент України повідомив під час спілкування з журналістами, передає «Європейська правда».

За словами Володимира Зеленського, він попросив Дональда Трампа пришвидшити процес щодо можливості України виробляти ракети до ЗРК Patriot. Зауважимо, що саме цей комплекс ППО Україна використовує для перехоплення російських балістичних ракет. Президент США, запевнив Зеленський, «позитивно ставиться» до ідеї щодо передачі Україні технологій для виробництва цих ракет. Також президент України наголосив, що Raytheon – компанія-виробник ракет до Patriot – також згодна на передачу ліцензії.

«Компанія Raytheon готова. Ми попросили президента допомогти нам прискорити цей процес. Він позитивно ставиться до питання ліцензій», – сказав Володимир Зеленський.

На думку українського президента, підготовка до запуску виробництва в Україні може тривати до півтора року. Також Володимир Зеленський наголосив, що Україна зацікавлена у виробництві ракет до Patriot, навіть за наявності власної зброї для протидії балістичним ракетам.

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«Ми розпочнемо цей проєкт. Знову ж таки, я не знаю, чи це займе рік, чи півтора, але це на майбутнє... Для українців у нас є системи Patriot. Нам знадобиться власне виробництво таких ракет, навіть коли ми будемо виробляти власну протиракетну систему. Але в будь-якому разі ми розраховуємо на Patriot», – сказав президент України.

Також Володимир Зеленський прокоментував можливе енергетичне перемирʼя між Україною та Росією. Він наголосив, що президент США не закликав Україну до одностороннього припинення атак на Росію – Кремль також має перестати обстрілювати українську інфраструктуру, зокрема обʼєкти енергетики та водопостачання. Також президент запевнив, що Україна готова до будь-якого формату припинення вогню, а США має передати Москві пропозиції Києва. Водночас Володимир Зеленський висловив невпевненість у тому, що росіяни дотримуватимуться угоди.

«Ми говорили про те, як закінчити війну: ми готові до цього. Я не впевнений, що Росія готова до цього. Ми говорили про енергетичне перемирʼя. Якщо вони хочуть, щоб Україна припинила удари по їхніх НПЗ, то нехай вони не завдають ударів по енергетичній системі України, по обʼєктах енерго- та водопостачання. Ми готові на будь-який формат енергетичного перемирʼя», – запевнив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 21 вересня Володимир Зеленський прокоментував заклик президента США щодо припинення атак на російські НПЗ. Він наголосив, що Україна готова до деескалації, якщо Росія також утримуватиметься від ударів по українських обʼєктах.

Ще раніше, 16 вересня, речник МЗС Георгій Тихий заявив, що Росія має надати Україні список обʼєктів, які хоче вивести з-під ударів на час енергетичного перемирʼя.