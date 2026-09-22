Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрілися у США

У вівторок, 22 вересня, Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом на полях 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Зустріч президентів України та США транслювало «Суспільне».

Володимир Зеленський подякував Конгресу США за ухвалення закону щодо санкцій проти Росії, названого на честь покійного сенатора Ліндсі Грема. Також Володимир Зеленський висловив сподівання, що війна Росії проти України закінчиться до настання зими, а Дональд Трамп цьому допоможе.

«Сподіваюся, що ми покінчимо з цією війною, і президент Трамп допоможе нам покінчити з нею. І я вважаю, що нам потрібно зробити це якомога швидше, до настання зими, краще – до настання зими. Ми дуже багато працюємо», – сказав Володимир Зеленський.

Своєю чергою Дональд Трамп висловив упевненість, що завершення війни хочуть обидві країни. Він також розповів, що країни працюють над угодою, однак не розкрив її деталей.

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«Ну, я думаю, що вони укладуть угоду, але я не хочу розголошувати, про що саме йдеться. Ми багато про це говоримо, зокрема й з президентом Путіним, і я вважаю, що щось відбудеться. Але безперечно, вони – справді дуже хороші бійці. Вони можуть пишатися собою. Подивимося, що буде далі, але це дуже-дуже здібні люди», – сказав Дональд Трамп.

Також Дональд Трамп повідомив, що продовжить переговори з Володимиром Зеленським щодо надання ліцензії на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.

«Це можливо, ми обговорюємо це, і будемо обговорювати це зараз… Дуже потужне виробництво, я маю на увазі, ми постійно про це говоримо, дуже талановиті люди», – сказав президент США.

Дональд Трамп вкотре згадав удари України по російських нафтопереробних заводах. Президент США зауважив, що атаки на НПЗ Росії «завдали росіянам серйозного удару», але й вплинули на інші країни. Трамп запевнив, що ще раз обговорить ці атаки з українським колегою.

«Ну, це справді серйозний удар по росіянах. Це також серйозно вплинуло на ціну дизельного палива. Ціни на дизельне паливо значно зросли, але ми ще поговоримо про це. Але так, це дуже серйозний удар, безперечно, по Росії», – сказав Дональд Трамп.

Дональда Трампа запитали, чи погодиться Владімір Путін на тристоронню зустріч із президентами України та США на саміті G20, який має відбутися в Маямі в середині грудня. Дональд Трамп нагадав, що вже зустрічався з російським диктатором на Алясці. Президент США сказав, що не знає, як буде в Маямі, проте запевнив, що очільник Кремля хоче миру.

«Я знаю, що він готовий зустрітися. Ми вже провели зустріч на Алясці. Думаю, він погодився б і на ще одну. Не знаю щодо Маямі. У нас дуже скоро відбуватиметься велика подія в Маямі. Але так, він зустрінеться. Він готовий зустрітися. Він хотів би, щоб війна закінчилася», – сказав Трамп.

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Нагадаємо, 11 вересня в інтерв'ю Deutsche Welle Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з російським лідером Владіміром Путіним у грудні 2026 року на саміті G20 в Маямі.