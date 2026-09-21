Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа може відбутися у вівторок, 22 вересня

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови у неділю, 20 вересня, домовилися про особисту зустріч у Нью-Йорку. Вона має відбутися під час Генеральної асамблеї ООН, орієнтовно у вівторок, 22 вересня. Про це повідомив президент України у своєму телеграм-каналі.

За його словами, він обговорив з американським президентом низку важливих питань. При цьому Зеленський вважає, що майбутня зустріч може багато змінити.

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«Дипломатична динаміка є», – заявив президент України, зазначивши, що мирний трек залишається пріоритетом номер один.

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Зеленський розповів, що під час розмови сторони також говорили про можливі деескалаційні кроки та питання безпеки. Йдеться, зокрема, про енергетичну й продовольчу безпеку та захист життя людей. Українська сторона, за його словами, готова працювати зі США над «дійсно серйозними кроками».

Зеленський також подякував Трампу за нещодавній візит до Києва спецпредставника США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. За його словами, під час переговорів вдалося детально обговорити ключові питання, а американські представники змогли безпосередньо ознайомитися із ситуацією в Україні.

Окремо президент України подякував Трампу за підписання закону про санкції проти Росії, який пов’язаний з ініціативою покійного сенатора Ліндсі Грема.

Водночас Axios оприлюднив нові деталі телефонної розмови президентів. За словами джерела видання, Трамп неодноразово закликав Зеленського припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Американський президент пов’язував такі атаки зі зростанням світових цін на дизельне паливо.

«Слово “дизель” згадувалось під час розмови багато разів», – розповів співрозмовник Axios.

Майбутня зустріч у Нью-Йорку відбудеться на тлі активізації дипломатичних контактів між Україною та США. Вона проходитиме після підписання Трампом санкційного закону та схвалення великої угоди про озброєння між США й Україною.

Нагадаємо, 8 вересня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним. Після цього Трамп заявив, що українському президенту Володимиру Зеленському варто припинити удари по російських запасах дизельного пального.

За словами Трампа, саме атаки України нібито спричиняють дефіцит дизельного пального у світі. Водночас він закликав Зеленського зосередитися на інших цілях у Росії, не уточнивши, про які саме об’єкти йдеться.