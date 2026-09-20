Пасажири міжнародних поїздів зможуть проходити всі процедури швидше і зручніше

АТ «Укрзалізниця» завершила реконструкцію другої зали для проходження прикордонно-митного контролю пасажирів міжнародних поїздів на станції Чоп. Зала запрацює наприкінці вересня. Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник на міжнародному економічному форумі «Карпатська інтеграційна ініціатива».

«Невдовзі пасажири міжнародних поїздів, які подорожують до Словаччини, Чехії, Угорщини та Австрії, зможуть проходити всі процедури набагато швидше і зручніше», – ідеться в повідомленні.

Будівлю вокзалу звели у 1980 році, передбачивши у проєкті дві зали. Проте другу тривалий час не використовували. Тепер її повністю реконструювали для комфорту пасажирів.

Оновлена зала розташована у правій частині вокзалу та має окремий вихід безпосередньо на першу колію. Завдяки реконструкції одночасно зможуть працювати чотири пункти паспортного контролю.

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