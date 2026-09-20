35-річний хуліган напав на священника під час богослужіння у Львові
Нападника доставили до психлікарні
У неділю, 20 вересня, у церкві святих Володимира і Ольги УГКЦ на вул. Симоненка у Львові під час служби 35-річний хуліган напав на священника. Обставини інциденту з’ясовує поліція.
За даними поліції, близько 10:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що в храмі під час богослужіння невідомий напав на священника.
«Як попередньо встановили правоохоронці, чоловік з ментальними порушеннями намагався перешкодити проведенню богослужіння, але був зупинений священником та вірянами, які в подальшому передали його поліцейським», – повідомили в поліції.
Чоловіка доставили до спеціалізованого лікувального закладу. Правоохоронці встановлюють обставини події. У поліції уточнили ZAXID.NET, що нападником виявився 35-річний чоловік, який зареєстрований у Стрийському районі.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google