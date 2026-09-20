Данія оголосила про новий пакет допомоги на тлі інциденту з російським військовим кораблем

Данія оголосила про передачу позачергового пакета військової допомоги на суму 275 млн доларів. Про це повідомили 19 вересня у пресслужбі Міноборони України.

31-й оборонний пакет спрямують на посилення спроможностей української протиповітряної оборони в осінньо-зимовий період. Рішення передати додаткову допомогу країна ухвалила після телефонної розмови міністрів оборони України та Данії – Євгенія Хмари та Єппе Брууса.

«Данія від початку повномасштабного російського вторгнення залишається однією з держав-лідерів у наданні військової допомоги Україні та послідовно розвиває нові ефективні формати співпраці», – повідомили у пресслужбі Міноборони.

Пакет військової допомоги доповнить майже 12 млрд підтримки, яку Данія вже надала Україні.

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Зазначимо, рішення скерувати на допомогу Україні додаткові кошти Данія ухвалила на тлі інциденту з російським військовим кораблем у міжнародних водах поблизу Гедсера. За даними ЗС Данії, корабель випустив дві сигнальні ракети у напрямку данського військового гелікоптера Fennec. Одна з них пролетіла небезпечно близько до повітряного судна. Після інциденту Данія викликала російського посла.