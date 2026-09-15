Що більше різнокольорових овочі вна тарілув, то краще для організмуЧим

Різноколірний болгарський перець на ринках, у магазинах, супермаркетах не лише радує око, а й збуджує апетит. І їсти цей овоч можна, не хвилюючись за калорії. Один великий червоний перець (або півтора середнього) мають приблизно 46 ккал, і є джерелом клітковини (3 г), багатий на вітаміни А, С, В6, Е, фолієву кислоту (вітамін В9) та мінерали – залізо, калій, магній.

Перець смачний як сирий, так і запечений, фарширований, приготований на грилі й навіть у складі соусу. Тож лікарка-дієтологиня Ванда Леванюк у коментарі ZAXID.NET радить включати болгарський перець у раціон якомога частіше, поки триває сезон, щоб поповнити організм поживними речовинами. Експертка детально розповідає, чим багаті перці різних кольорів і яку користь вони приносять організму.

Чим багаті болгарські перці різних кольорів

Колір перцю залежить від сорту та ступеня стиглості, каже Ванда Леванюк.

Червоний – дуже солодкий. Має найвищий вміст вітамінів А та С. Зміцнює здоров’я серця.

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Жовтий має м’який смак, злегка солодкий. У ньому високий вміст вітаміну С. Підвищує імунітет і здоров’я шкіри.

У помаранчевого – солодкий, фруктовий смак. Він багатий на вітаміни С та А. Містить найбільше лютеїну та зеаксантин, корисний для очей та шкіри.

А у зеленого смак трав’яний. Він має помірний вміст вітаміну С і найнижчу калорійність, сприяє травленню.

Яку користь організму приносить споживання болгарського перцю

Покращує здоров’я серця. Він багатий на антиоксиданти та калій, які допомагають знизити рівень холестерину та підтримати здоровий артеріальний тиск.

Зміцнює імунітет. Болгарський перець має високий вміст вітаміну С.

Підтримує здоров’я очей. Містить лютеїн та зеаксантин, які захищають очі від старіння та покращують зір.

Сприяє здоров’ю шкіри. Вітамін С, якого багато у перцях, стимулює вироблення колагену, зберігаючи шкіру пружною та сяючою.

Покращує функцію мозку. Вітаміни В6 та фолат у болгарському перці підтримують пам’ять та здоров’я мозку.

Допомагає контролювати вагу. Має низький вміст калорій та високий вміст клітковини, забезпечує відчуття ситості та сприяє травленню.

Уповільнює втрату пам’яті та когнітивне зниження з віком. «Болгарські перці, особливо червоні сорти, містять антоціани, пігменти, які надають їм насиченого кольору. Ці природні сполуки можуть допомогти уповільнити втрату пам’яті та когнітивне зниження з віком. Немає чарівного продукту для запобігання деменції, але антоціани пов’язані з кращим здоров’ям мозку», – каже Ванда Леванюк.

Покращує травлення та здоров’я товстого кишківника. Більшість людей не отримують достатньо клітковини, і це може призвести до закрепів. Дорослим слід споживати від 25 до 38 г клітковини на день. Клітковина може допомогти знизити ризик раку товстого кишківника.

Кому варто обмежити або тимчасово виключити болгарський перець

Ванда Леванюк каже, що при алергії на болгарський перець, загостренні гастриту, виразкової хвороби (особливо негативно переноситься сирий овоч), печії, синдромі подразненого кишківника (запечений переноситься краще), при діареї або вираженому здутті споживання болгарського перцю треба виключити або обмежити.

«Перець належить до продуктів, які багаті на саліцилати, натуральні сполуки аспірину. Деякі люди з астмою, особливо ті, хто використовує інгалятори, можуть бути чутливими до цих сполук», – каже лікарка.

Яку смакоту можна приготувати з болгарського перцю

Перець можна додавати до салатів, фарширувати, запікати, готувати на грилі, включати до складу соусів тощо. Нині ділимося трьома рецептами страв, у яких основою є болгарський перець.

Рулетики з перцю

Інгредієнти:

перець червоний – 5 шт.;

м’який сир – 150 г;

часник – 1 зубчик;

зелень (кріп, петрушка) – кілька гілочок;

сіль – до смаку.

Спосіб приготування:

Перці помити, розрізати навпіл, почистити від зернят і запекти у духовці за температури 180 градусів протягом 25–30 хвилин, щоб стали м’якими. Скласти в миску, зверху накрити харчовою плівкою і дати вистигнути.

Поки перці охолоджуються, готуємо начинку. Сир, часник, дрібно нарізану зелень, сіль з’єднуємо і перемішуємо. Можна, коли є бажання, додати 50 г твердого сиру, натертого на дрібній терці. З перцю знімаємо шкірку, наповнюємо начинкою та скручуємо в рулетики. Зверху поливаємо оливковою олією. Можна посипати зеленню та меленими горішками.

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Пепероната

Інгредієнти:

болгарський перець – 6 великих;

цибуля – 5-6 шт.;

часник – 1 зубчик (за бажанням);

помідори – 3-4 шт.;

винний оцет – 1 ст. л;

базилік – гілочка;

сіль, перець – до смаку.

Спосіб приготування:

Цибулю порізати напівкільцями і обсмажити на олії до прозорості, додати часник. Перці помити, розрізати на половину, очистити від зернят і порізати на тонкі довгі скибочки (1,5 см). Обсмажити окремо, а тоді з’єднати з цибулею, додати перетерті помідори, сіль, перець і потушкувати пару хвилин. Наприкінці додати 1 ст. л винного оцту та базилік.

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Вегетаріанські відбивні з болгарського перцю

Інгредієнти :

червоний болгарський перець – 2 шт.;

яйця – 2 шт.;

панірувальні сухарі – 2 ст. л;

часник, зелень, олія, сіль – до смаку.

Спосіб приготування:

Червоний болгарський перець розрізати навпіл, очистити від зернят і запекти в духовці до готовності. Дати охолонути, зняти шкірку, посолити. А тоді вмочити перець у збите яйце, сухарі і обсмажити на добре розігрітій пательні. Зверху присипати подрібненим часником та зеленню і дати трішки постояти.