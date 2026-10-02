Переконайтеся, що ви здорові, і живіть спокійно

На Львівщині триває місяць обізнаності про рак грудної залози, під час якого спеціалісти пропонують жінкам переконатися, що вони здорові. Мамологи називають п’ять змін грудей, які не варто ігнорувати. Не кожна зміна – це обов’язково рак, але будь-яка зміна потребує перевірки, щоб не пропустити хворобу, адже рак грудної залози залишається одним із найпоширеніших онкологічних захворювань серед жінок. Водночас його виявлення на ранніх етапах дає більше можливостей для своєчасного лікування.

Зміни грудей, які мають насторожити

Наше тіло постійно змінюється. Груди також можуть змінюватися протягом життя під впливом менструального циклу, вагітності, грудного вигодовування, гормональних змін та інших фізіологічних процесів.

«Але є зміни, які не варто залишати без уваги. Вони не означають автоматично рак грудної залози. Багато змін можуть мати доброякісні причини. Проте своєчасна консультація лікаря допоможе з’ясувати їхню причину та, за необхідності, розпочати обстеження без зволікань», – кажуть в онкоцентрі.

На що варто звернути увагу:

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1. Нове ущільнення або утворення

Це одна з найпоширеніших ознак, на яку звертають увагу під час обстеження грудей.

Ущільнення може бути безболісним, тому відсутність болю не повинна заспокоювати настільки, щоб відкладати візит до лікаря. Та причину ущільнення можна встановити лише після медичного обстеження.

2. Зміна форми або розміру грудей

Якщо одна грудна залоза раптово змінила форму або розмір, з’явилася незвична асиметрія чи змінилася форма або контури грудей.

3. Зміни шкіри грудей

Не залишайте без уваги:

почервоніння;

набряк;

потовщення або стягнення шкіри;

зморщування;

появу ділянок, схожих на «апельсинову кірку»;

інші зміни кольору чи структури шкіри, яких раніше не було.

Такі прояви можуть мати різні причини, зокрема не пов’язані з онкологічним захворюванням, але у таких випадках слід проконсультуватися з лікарем.

4. Зміни соска або ареоли

Уваги потребують:

нове втягнення соска всередину;

зміна його форми чи вигляду;

зміни шкіри навколо соска;

почервоніння, лущення, кірочки, ерозії або виразки в ділянці соска чи ареоли.

5. Незвичні виділення із соска

Якщо з соска є виділення, яких раніше не було, особливо кров’янисті або прозорі, це привід звернутися до лікаря.

Виділення можуть виникати з різних причин і не є синонімом раку. Але визначити, чому вони з’явилися, можна лише після відповідного обстеження.

Що робити, якщо ви помітили одну з цих змін?

«Не панікувати, бо наявність певної зміни грудей не означає, що у вас рак. Але ці зміни не варто ігнорувати, вони повинні підштовхнути жінку звернутися до лікаря і пройти обстеження», – кажуть в онкоцентрі.

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