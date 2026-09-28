Якщо є підозра на інфаркт, відразу викликайте "швидку"

Інфаркт міокарда нині діагностують і у літніх людей, і у зовсім молодих. Війна, стреси, переживання не проходять безслідно. І під час війни люди часто не проходять профілактичні огляди, тому ризики для виникнення серцево-судинних захворювань є дуже високі.

У 2025 році бригади екстреної медичної допомоги понад 31 тисячу виїжджали до пацієнтів із гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST. Це один із невідкладних станів, пов’язаних із порушенням кровопостачання серця. За появи підозрілих симптомів важливо якнайшвидше звернутися по допомогу, повідомили в МОЗ.

При інфаркті міокарда головне – якомога швидше відкрити закупорену судину. Якщо це зробити за дві години, то інфаркт не встигне завдати великої шкоди серцевому м’язу. Кардіологи кажуть, що загалом час від моменту виникнення симптомів та відкриття судини балоном повинен бути не більше 6-12 год. Що швидше, то краще. Далі час працює не на користь хворого. Тому дуже важливо знати симптоми інфаркту, щоб вчасно їх розпізнати і якомога швидше звернутися по медичну допомогу.

Які симптоми мають насторожити

У МОЗ кажуть, що біль або дискомфорт у грудях може мати різні причини. Однак він може бути й ознакою гострого коронарного синдрому, зокрема інфаркту міокарда. І радять звернути увагу на такі симптоми:

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біль, тиск, стискання, печіння або відчуття важкості у грудях;

біль чи дискомфорт, що поширюється в одну або обидві руки, плечі, спину, шию чи нижню щелепу;

біль або незвичний дискомфорт у верхній частині живота — «під ложечкою», особливо разом зі слабкістю, нудотою чи холодним потом;

задишку або відчуття нестачі повітря;

раптову виражену слабкість, запаморочення або відчуття наближення непритомності.

«Інфаркт не завжди супроводжується сильним болем у грудях. Іноді переважають задишка, нудота, слабкість або дискомфорт, який можна помилково сприйняти за проблеми з травленням чи перевтому», – наголошують у МОЗ.

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Що робити до приїзду медиків: чотири важливі кроки

Негайно зателефонуйте 103. Розкажіть диспетчеру про симптоми та виконуйте його вказівки. Не чекайте, що біль мине сам, і не сідайте за кермо, щоб дістатися лікарні. Якщо симптоми виникли під час фізичного навантаження, припиніть працювати. Треба сісти або лягти так, як зручно. Якщо хтось є поруч, хворого треба заспокоїти, розстебнути одяг, якщо він стискає, та забезпечити доступ свіжого повітря. Залишайтеся поруч і стежте за станом людини. Запам’ятайте або запишіть, коли з’явилися симптоми, та повідомте про це бригаді екстреної допомоги. Якщо стан погіршується, повторно зателефонуйте 103. Будьте обережні з ліками. Не давайте людині їх, бо вони «для серця» чи будь-які інші – у пацієнта може бути алергія чи протипоказання. Дотримуйтеся порад диспетчера чи дочекайтеся медиків.

«Якщо людина має діагностовану стенокардію і лікар раніше призначив їй нітрогліцерин, допоможіть їй прийняти власний препарат відповідно до призначення. Не давайте нітрогліцерин, призначений комусь іншому, та не використовуйте його як універсальний засіб від болю у грудях», – радять у МОЗ.

Що робити, коли людина знепритомніла

Перевірте, чи вона нормально дихає. Якщо нормального дихання немає, негайно розпочніть серцево-легеневу реанімацію та виконуйте вказівки диспетчера 103. Попросіть когось принести автоматичний зовнішній дефібрилятор, якщо він доступний. Увімкніть пристрій і дотримуйтеся його голосових підказок.

Не залишайте людину саму, не змушуйте її ходити та не давайте інших ліків «від серця» на власний розсуд.

Не визначайте на свій розсуд інфаркт це чи ні. Якщо симптоми викликають підозру – телефонуйте 103. Своєчасний виклик екстреної допомоги дає медикам змогу якнайшвидше розпочати лікування.