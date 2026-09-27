Крістіан народився на 34-му тижні вагітності шляхом кесаревого розтину

У Львівському обласному клінічному перинатальному центрі виходили передчасно народженого Крістіана – сина Хаіра та Ліни Маруланда з Колумбії. Батько хлопчика приєднався до лав ЗСУ та захищає Україну. Про це у суботу, 26 вересня, повідомили у медзакладі.

Крістіан народився на 34-му тижні вагітності шляхом кесаревого розтину. Його вага становила 1590 грамів, зріст – 41 сантиметр. Від перших секунд життя дитина перебувала у важкому стані та потребувала інтенсивної терапії.

«У хлопчика діагностували некротизуючий ентероколіт – одне з ускладнень, що може виникати у передчасно народжених дітей. Завдяки своєчасній діагностиці та лікуванню медикам вдалося стабілізувати стан дитини та уникнути оперативного втручання», – йдеться в повідомленні.

На дев’яту добу життя хлопчика перевели на другий етап виходжування, а з 25-ї доби він перебував разом із мамою. Додому Крістіан поїхав, коли його вага досягла 2371 грама.

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