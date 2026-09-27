На момент прибуття рятувальників автомобіль був повністю охоплений вогнем

У суботу, 26 вересня, на Львівщині під час пожежі легкового автомобіля рятувальники виявили тіло людини. Причини займання наразі встановлюють правоохоронці.

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Як повідомили у ДСНС Львівщини, повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам о 23:19. На одному з об'єктів у селі Єлиховичі Золочівського району загорівся легковий автомобіль Daewoo Nexia.

На момент прибуття рятувальників автомобіль був повністю охоплений вогнем. Під час гасіння пожежі надзвичайники виявили в салоні тіло людини без ознак життя. Пожежу локалізували о 23:32, а повністю ліквідували о 23:40.

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Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини виникнення пожежі, а також особу загиблого.