Прототипи перехоплювачів перевіряють у реальних бойових умовах

Україна може перейти до масового застосування дронів-перехоплювачів уже протягом кількох місяців. Наразі прототипи таких систем проходять випробування безпосередньо в бойових умовах і вже збивають російські безпілотники. Про це у неділю, 27 вересня, повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов у коментарі «Новини.LIVE».

За його словами, українські розробники відійшли від випробувань виключно в лабораторних умовах. Нині прототипи перехоплювачів перевіряють у реальних бойових умовах, де вони вже демонструють результат.

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«Ми ж тестуємо зараз прототипи не як раніше в лабораторіях, а по живому, і вони роблять свою роботу», – сказав Буданов.

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Голова ОП зазначив, що наступним етапом має стати масштабування виробництва та використання таких дронів. За його словами, саме тому їхнє масове застосування може розпочатися вже в найближчі кілька місяців.

У суботу, 26 вересня, президент Володимир Зеленський повідомив, що українська ППО наразі перехоплює близько 55% російських реактивних дронів типу Shahed. За його словами, в Україні вже визначили кілька ефективних прототипів перехоплювачів, які потенційно можуть стати основним засобом боротьби з такими цілями.

«Є команди, які використовують їх в бойових умовах. Вже визначені перехоплювачі, які можуть стати основним засобом нашого захисту. Виробництво, компоненти – усе це ми масштабуємо», – заявляв Зеленський.

Нагадаємо, 19 вересня Зеленський повідомив про розробку військовою контррозвідкою СБУ нового дрона-перехоплювача для протидії реактивним безпілотникам типу Shahed. Президент заявив про «хороший результат» роботи служби та оприлюднив відео із застосуванням нових перехоплювачів.