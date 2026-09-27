Роботи можуть використовуватися для евакуації поранених та доставки боєприпасів

В Україні запускають проєкт «Армія роботів», який має масштабувати застосування роботизованих систем на фронті та зменшити ризики для військовослужбовців. Про це у суботу, 26 вересня, повідомив ексміністр оборони Михайло Федоров.

За його словами, після масштабування «Армії дронів» одним із наступних ключових технологічних напрямів для України має стати роботизація війни. Йдеться про поступову передачу роботизованим системам найнебезпечніших завдань, які зараз виконують військові.

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Зокрема, роботи можуть використовуватися для евакуації поранених, доставки боєприпасів, мінування та розмінування територій, розвідки, захисту позицій і ураження цілей. Окремі наземні роботизовані комплекси вже застосовують на фронті для виконання таких завдань.

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Федоров наголосив, що «Армія роботів» має стати не окремим проєктом однієї компанії, а повноцінною екосистемою. У її межах планують вкладати кошти в українські defense tech-компанії, розвивати власні технологічні та R&D-напрями, випробовувати рішення спільно з військовими та швидко масштабувати розробки, які довели свою ефективність на полі бою.

Нагадаємо, у березні повідомляли, що Україна отримала від американської компанії Foundation двох гуманоїдних роботів Phantom MK-1 для випробувань. За даними Time, їх планують використовувати для підтримки розвідувальних операцій на фронті. Роботів уже випробовують на заводах і корабельнях у різних країнах. У Foundation заявляють, що мета розробки – навчити гуманоїдні системи виконувати завдання із застосуванням зброї, яку здатна використовувати людина.