Двох гуманоїдних роботів використовують для підтримки української розвідки на фронті

Україна отримала від американської компанії Foundation гуманоїдних роботів-солдатів Phantom MK-1 для випробування. Їх застосують для підтримки розвідки на фронті, повідомила газета Time.

За даними видання, Україна стала ключовим світовим випробувальним майданчиком для виробників зброї. Зокрема, у випробуваннях на фронті зацікавлені західні стартапи.

Американська компанія з Сан-Франциско Foundation надіслала Україні двох гуманоїдних роботів Phantom, який вже випробовують на заводах та корабельнях по всьому світу. Зазначається, що мета цих роботів – навчитися використовувати будь-яку зброю, яку може мати людина.

Характеристики роботів Phantom MK-1:

Висота – 1,8 м;

Вага – 80 кг;

Корисне навантаження – 40 кг;

Швидкість – 1,7 м/с.

Основною задачею для роботів в Україні є підтримка розвідки на лінії фронту. Водночас Phantom готують до потенційного розгортання у бойових сценаріях для американського Пентагону. Компанія вже має дослідницькі контракти на загальну суму 24 млн доларів з армією, ВМС та Повітряними силами США.

За словами співзасновника компанії Майка Леблана, «людиноподібні солдати є природним продовженням існуючих автономних систем, таких як дрони». Водночас у компанії наголошують, що роботи можуть вступати в дію лише після дозволу людини.

Рух гуманоїдного робота забезпечує близько 20 двигунів, які потребують регулярної підзарядки. Серед недоліків таких систем – ризик легкого зламу та часта втрата балансу. Серед ризиків роботів також вказуються потенційні втрати конфіденційної інформації при їхньому захопленні та сумнівна здатність гуманоїдів правильно оцінювати ситуацію.

Водночас Леблан вважає, що роботи допоможуть зберегти людські життя, працюватимуть без виснаження можуть безперервно діяти в екстремальних умовах. За його словами, врешті-решт армії людиноподібних роботів зведуть нанівець тактичну перевагу сторін у будь-якому конфлікті та можуть стати аналогом засобів ядерного стримування.

Співзасновник компанії наголосив, що побачене під час поїздки з роботом до України було «справді шокуючим».

«Це повномасштабна війна роботів, де робот є основним бійцем, а люди лише надають підтримку. Це повна протилежність тому, що було під час моєї служби в Афганістані: тоді люди були головною силою, а техніка — лише інструментом», – розповів він.

Зазначимо, роботизовані системи вже активно застосовують на українському фронті. У грудні 2025 року Третій армійський корпус розповів про участь у боях наземного робота, який півтора місяця захищав позиції українських захисників замість піхотинців. Робот DevDroid TW 12.7 протягом 45 днів виходив на бойове чергування та придушував спроби росіян прорватися у сектор за допомогою кулемету. Системою керували оператори підрозділу ударних НРК «NC13».