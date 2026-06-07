Антонеллі виграв Гран-прі Монако і завоював дебютний Grand Slam у Формулі-1
Перші очки в сезоні взяв дворазовий чемпіон світу Фернандо Алонсо
У неділю, 7 червня, на вулицях Монте-Карло відбулась шоста гонка сезону Формули-1 – Гран-прі Монако. У кваліфікації, яка відбулась напрередодні, поул завоював Кімі Антонеллі з команди Mercedes. Друге місце посів Макс Ферстаппен з Red Bull, а трійку замкнув Льюїс Гамільтон з Ferrari.
Вже на старті з проблемами зіштовхнувся Ферстаппен і з другої сходинки відкотився на останню – 22-у. Проїхавши перше коло, Макс вирушив у бокси і зійшов з дистанції. На 18-му колі на пітлейн завернув Валттері Боттас (Cadillac) – з його болідом виникли технічні проблеми і, як наслідок, другий схід у гонці.
Згодом достроково завершили змагання Олівер Берман (Haas) та Ландо Норріс (McLaren). На 60-му колі аварії зазанав Ленс Стролл, врізавшись у загородження після повороту (Aston Martin). Через 6 кіл гальма несподівано підвели і одного з претендентів на перемогу – Шарля Леклера (Ferrari).
А потім було пошкоджено загородження і на трасі вивісили червоний прапор, який зупинив гонку.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Після рестарту Антонеллі зберіг першу сходинку попри спробу Гамільтона перехопити лідерство. Натомість після контакту зійшов і Карлос Сайнс (Williams).
Переможцем Гран-прі Монако став Кімі Антонеллі. Другим фінішував Льюїс Гамільтон, а топ-3 замкнув П’єр Гаслі з Alpin. Італієць здобув дебютний у кар’єрі Grand Slam («Великий шолом»)*, ставши наймолодшим його володарем (побив рекорд Ферстаппена).
* Grand Slam – рідкісне досягнення гонщика за один гоночний вікенд, що включає в себе чотири умови:
- завоювання поул-позиції в кваліфікації
- лідерство на фініші кожного кола гонки
- найшвидше кола в ході заїзду
- перемога в Гран-прі
Гран-прі Монако, топ-10:
- 1. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 78 кіл
- 2. Льюїс Гамільтон (Ferrari) +6,271
- 3. Ісак Аджар (Red Bull) +23,394
- 4. Оскар Піастрі (McLaren) +24,261
- 5. Ліам Лоусон (RB) +26,553
- 6. Арвід Ліндблад (RB) +29,010
- 7. П’єр Гаслі (Alpin) +30,369
- 8. Александер Албон (Williams) +33,413
- 9. Естебан Окон (Haas) +37,140
- 10. Фернандо Алонсо (Cadillac) +1 коло
Загальний залік пілотів, очки:
- 1. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 156
- 2. Льюїс Гамільтон (Ferrari) – 90
- 3. Джордж Расселл (Mercedes) – 88
- 4. Шарль Леклер (Ferrari) – 75
- 5. Оскар Піастрі (McLaren) – 60
- 6. Ландо Норріс (McLaren) – 58
- 7. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 43
- 8. Ісак Аджар (Red Bull) – 29
- 9. Ліам Лоусон (RB) – 26
- 10. П’єр Гаслі (Alpin) – 26
У Кубку конструкторів лідирувати продовжує Mercedes. Ferrari випереджає McLaren вже на 47 очок. Перші очки взяв дебютант Cadillac в особі Серхіо Переса.
Кубок конструкторів:
- 1. Mercedes – 244 очки
- 2. Ferrari – 165
- 3. McLaren – 118
- 4. Red Bull – 72
- 5. Alpine – 41
- 6. RB – 39
- 7. Haas – 21
- 8. Williams – 11
- 9. Audi – 2
- 10. Aston Martrin – 1
- 11. Cadillac – 0
Наступна гонка відбудеться за тиждень, 14 червня, в Барселоні (Іспанія).