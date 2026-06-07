Кімі Антонеллі вкотре переписав історію королівських автоперегонів

У неділю, 7 червня, на вулицях Монте-Карло відбулась шоста гонка сезону Формули-1 – Гран-прі Монако. У кваліфікації, яка відбулась напрередодні, поул завоював Кімі Антонеллі з команди Mercedes. Друге місце посів Макс Ферстаппен з Red Bull, а трійку замкнув Льюїс Гамільтон з Ferrari.

Вже на старті з проблемами зіштовхнувся Ферстаппен і з другої сходинки відкотився на останню – 22-у. Проїхавши перше коло, Макс вирушив у бокси і зійшов з дистанції. На 18-му колі на пітлейн завернув Валттері Боттас (Cadillac) – з його болідом виникли технічні проблеми і, як наслідок, другий схід у гонці.

Згодом достроково завершили змагання Олівер Берман (Haas) та Ландо Норріс (McLaren). На 60-му колі аварії зазанав Ленс Стролл, врізавшись у загородження після повороту (Aston Martin). Через 6 кіл гальма несподівано підвели і одного з претендентів на перемогу – Шарля Леклера (Ferrari).

А потім було пошкоджено загородження і на трасі вивісили червоний прапор, який зупинив гонку.

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Після рестарту Антонеллі зберіг першу сходинку попри спробу Гамільтона перехопити лідерство. Натомість після контакту зійшов і Карлос Сайнс (Williams).

Переможцем Гран-прі Монако став Кімі Антонеллі. Другим фінішував Льюїс Гамільтон, а топ-3 замкнув П’єр Гаслі з Alpin. Італієць здобув дебютний у кар’єрі Grand Slam («Великий шолом»)*, ставши наймолодшим його володарем (побив рекорд Ферстаппена).

* Grand Slam – рідкісне досягнення гонщика за один гоночний вікенд, що включає в себе чотири умови:

завоювання поул-позиції в кваліфікації

лідерство на фініші кожного кола гонки

найшвидше кола в ході заїзду

перемога в Гран-прі

Гран-прі Монако, топ-10:

1. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 78 кіл

2. Льюїс Гамільтон (Ferrari) +6,271

3. Ісак Аджар (Red Bull) +23,394

4. Оскар Піастрі (McLaren) +24,261

5. Ліам Лоусон (RB) +26,553

6. Арвід Ліндблад (RB) +29,010

7. П’єр Гаслі (Alpin) +30,369

8. Александер Албон (Williams) +33,413

9. Естебан Окон (Haas) +37,140

10. Фернандо Алонсо (Cadillac) +1 коло

Загальний залік пілотів, очки:

1. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 156

2. Льюїс Гамільтон (Ferrari) – 90

3. Джордж Расселл (Mercedes) – 88

4. Шарль Леклер (Ferrari) – 75

5. Оскар Піастрі (McLaren) – 60

6. Ландо Норріс (McLaren) – 58

7. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 43

8. Ісак Аджар (Red Bull) – 29

9. Ліам Лоусон (RB) – 26

10. П’єр Гаслі (Alpin) – 26

У Кубку конструкторів лідирувати продовжує Mercedes. Ferrari випереджає McLaren вже на 47 очок. Перші очки взяв дебютант Cadillac в особі Серхіо Переса.

Кубок конструкторів:

1. Mercedes – 244 очки

2. Ferrari – 165

3. McLaren – 118

4. Red Bull – 72

5. Alpine – 41

6. RB – 39

7. Haas – 21

8. Williams – 11

9. Audi – 2

10. Aston Martrin – 1

11. Cadillac – 0

Наступна гонка відбудеться за тиждень, 14 червня, в Барселоні (Іспанія).