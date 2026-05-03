Антонеллі тріумфував на Гран-прі Маямі, здобувши у Формулі-1 третю перемогу поспіль
Шарль Леклер через помилку на останньому колі втратив третю сходинку і фінішував лише шостим
У неділю, 3 травня, відбулась четверта гонка сезону Формули-1 – Гран-прі Маямі. Заїзд відбувася на три години раніше від запланованого часу через загрозу грози (закони штату Флорида вимагають призупиняти спортивні заходи на відкритому повітрі після першого удару блискавки).
У кваліфікації, яка відбулась напрередодні, поул завоював Кімі Антонелл з команди Mercedes. Друге місце посів Макс Ферстаппен з Red Bull, а трійку замкнув Шарль Леклер з Ferrari.
На старті Леклер зумів вирватися в лідери: Антонеллі в першому повороті поїхав на узбіччя, а Ферстаппена розвернуло і він відкотився на дев'яту сходинку. Згодом Гаслі за зовнішнім радіусом атакував Лоусона, Ліам помилився на гальмуванні і підбив болід Alpin. Як наслідок, обидва пілоти завершили змагання.
Вилетів і Аджар, який занадто агресивно атакував суперника у повороті й зламав передню підвіску. До слова, Ісаак у кваліфікації був дев’ятим, але стартував на Гран-прі з останньої сходинки, оскільки частини дна боліда виступали на 2 мм за межі дозволеного правилами.
На останньому колі Леклер, який йшов третім, пропустив Расселла з надією одразу ж його атакувати, аби повернути позицію, але зазнав гучного фіаско. Шарля розвернуло і, як наслідок, його обійшов ще й Ферстаппен.
Першим на фініш приїхав Антонеллі, для якого ця перемога стала третьою поспіль. Другу і третю сходинки поділили пілоти McLaren – Норріс та Піастрі.
Варто зазначити, що свою ювілейну 250-ту гонку провів фінський пілот Cadillac Валттері Ботас.
Гран-прі Маямі, топ-10:
- 1. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 57 кіл
- 2. Ландо Норріс (McLaren) +3,264
- 3. Оскар Піастрі (McLaren) +27,092
- 4. Джордж Расселл (Mercedes) +43,051
- 5. Макс Ферстаппен (Red Bull) +43,949
- 6. Шарль Леклер (Ferrari) +44,425
- 7. Льюїс Гамільтон (Ferrari) +53,573
- 8. Франко Колапітнто (Alpine) +1:01,871
- 9. Карлос Сайнс (Williams) + 1:19,782
- 10. Александер Албон (Williams) +1:28,634
Загальний залік пілотів, очки:
- 1. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 100 очок
- 2. Джордж Расселл (Mercedes) – 80
- 3. Шарль Леклер (Ferrari) – 63
- 4. Ландо Норріс (McLaren) – 51
- 5. Льюїс Гамільтон (Ferrari) – 49
- 6. Оскар Піастрі (McLaren) – 43
- 7. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 26
- 8. Олівер Берман (Haas) – 17
- 9. П’єр Гаслі (Alpin) – 16
- 10. Ліам Лоусон (RB) – 10
У Кубку конструкторів лідирувати продовжує Mercedes. Ferrari випереджає McLaren на 18 очок. Red Bull піднявся на четверту сходинку, а в топ-5 увірвався Alpine.
Кубок конструкторів:
- 1. Mercedes – 180 очок
- 2. Ferrari – 112
- 3. McLaren – 94
- 4. Red Bull – 30
- 5. Alpine – 21
- 6. Haas – 18
- 7. RB – 14
- 8. Williams – 5
- 9. Audi – 2
- 10. Cadillac – 0
- 11. Aston Martrin – 0
Наступна гонка відбудеться за три тижні, 24 травня, в Канаді.