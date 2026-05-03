Кімі Антонеллі та Джордж Расселл

У неділю, 3 травня, відбулась четверта гонка сезону Формули-1 – Гран-прі Маямі. Заїзд відбувася на три години раніше від запланованого часу через загрозу грози (закони штату Флорида вимагають призупиняти спортивні заходи на відкритому повітрі після першого удару блискавки).

У кваліфікації, яка відбулась напрередодні, поул завоював Кімі Антонелл з команди Mercedes. Друге місце посів Макс Ферстаппен з Red Bull, а трійку замкнув Шарль Леклер з Ferrari.

На старті Леклер зумів вирватися в лідери: Антонеллі в першому повороті поїхав на узбіччя, а Ферстаппена розвернуло і він відкотився на дев'яту сходинку. Згодом Гаслі за зовнішнім радіусом атакував Лоусона, Ліам помилився на гальмуванні і підбив болід Alpin. Як наслідок, обидва пілоти завершили змагання.

Вилетів і Аджар, який занадто агресивно атакував суперника у повороті й зламав передню підвіску. До слова, Ісаак у кваліфікації був дев’ятим, але стартував на Гран-прі з останньої сходинки, оскільки частини дна боліда виступали на 2 мм за межі дозволеного правилами.

На останньому колі Леклер, який йшов третім, пропустив Расселла з надією одразу ж його атакувати, аби повернути позицію, але зазнав гучного фіаско. Шарля розвернуло і, як наслідок, його обійшов ще й Ферстаппен.

Першим на фініш приїхав Антонеллі, для якого ця перемога стала третьою поспіль. Другу і третю сходинки поділили пілоти McLaren – Норріс та Піастрі.

Варто зазначити, що свою ювілейну 250-ту гонку провів фінський пілот Cadillac Валттері Ботас.

Гран-прі Маямі, топ-10:

1. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 57 кіл

2. Ландо Норріс (McLaren) +3,264

3. Оскар Піастрі (McLaren) +27,092

4. Джордж Расселл (Mercedes) +43,051

5. Макс Ферстаппен (Red Bull) +43,949

6. Шарль Леклер (Ferrari) +44,425

7. Льюїс Гамільтон (Ferrari) +53,573

8. Франко Колапітнто (Alpine) +1:01,871

9. Карлос Сайнс (Williams) + 1:19,782

10. Александер Албон (Williams) +1:28,634

Загальний залік пілотів, очки:

1. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 100 очок

2. Джордж Расселл (Mercedes) – 80

3. Шарль Леклер (Ferrari) – 63

4. Ландо Норріс (McLaren) – 51

5. Льюїс Гамільтон (Ferrari) – 49

6. Оскар Піастрі (McLaren) – 43

7. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 26

8. Олівер Берман (Haas) – 17

9. П’єр Гаслі (Alpin) – 16

10. Ліам Лоусон (RB) – 10

У Кубку конструкторів лідирувати продовжує Mercedes. Ferrari випереджає McLaren на 18 очок. Red Bull піднявся на четверту сходинку, а в топ-5 увірвався Alpine.

Кубок конструкторів:

1. Mercedes – 180 очок

2. Ferrari – 112

3. McLaren – 94

4. Red Bull – 30

5. Alpine – 21

6. Haas – 18

7. RB – 14

8. Williams – 5

9. Audi – 2

10. Cadillac – 0

11. Aston Martrin – 0

Наступна гонка відбудеться за три тижні, 24 травня, в Канаді.