Гданська «Лехія» на своєму офіційному сайті оголосила про підписання півзахисника «Карпат» Артура Шаха.

21-річний хавбек перейшов до польської команди на правах оренди, уклавши контракт на сезон 2026/27.

Нагадаємо, Шах – вихованець «Карпат», де й ропочав професіональну кар’єру. За першу команду дебютував у 17-річному віці і згодом допоміг «зелено-білим» вийти в УПЛ. Минулого сезону провів за «левів» 19 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол.

У доробку Артура також виступи за збірні України U-17 та U-20. Transfermarkt оцінює його в 500 тисяч євро.

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«Лехія» за підсумками минулого сезону вилетіла з елітного дивізіону. Влітку 2026 року команду очолив колишній тренер «Карпат» Владислав Лупашко. Старт у другому за силою дивізіоні видався для гданців провальним – після 3-х турів команда у турнірній таблиці йде передостанньою, маючи у своєму доробку лише одне очко (дві поразки і нічия).

Зазначимо, що у складі «Лехії» нині вже виступає три українці – захисник Данило Малов, півзахисник Іван Желізко та форвард Богдан В'юнник.