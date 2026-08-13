Півзахисник «Карпат» став гравцем гданської «Лехії», яку тренує Владислав Лупашко
За польську команду вже виступає три українці
Гданська «Лехія» на своєму офіційному сайті оголосила про підписання півзахисника «Карпат» Артура Шаха.
21-річний хавбек перейшов до польської команди на правах оренди, уклавши контракт на сезон 2026/27.
Нагадаємо, Шах – вихованець «Карпат», де й ропочав професіональну кар’єру. За першу команду дебютував у 17-річному віці і згодом допоміг «зелено-білим» вийти в УПЛ. Минулого сезону провів за «левів» 19 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол.
У доробку Артура також виступи за збірні України U-17 та U-20. Transfermarkt оцінює його в 500 тисяч євро.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
«Лехія» за підсумками минулого сезону вилетіла з елітного дивізіону. Влітку 2026 року команду очолив колишній тренер «Карпат» Владислав Лупашко. Старт у другому за силою дивізіоні видався для гданців провальним – після 3-х турів команда у турнірній таблиці йде передостанньою, маючи у своєму доробку лише одне очко (дві поразки і нічия).
Зазначимо, що у складі «Лехії» нині вже виступає три українці – захисник Данило Малов, півзахисник Іван Желізко та форвард Богдан В'юнник.