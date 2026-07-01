Владислав Лупашко спробує себе у польській першості

Український фахівець Владислав Лупашко став головним тренером «Лехії», повідомляє офіційний сайт гданського клубу.

З польським клубом 39-річний наставник підписав контракт на 3 сезони – до 30 червня 2029 року.

Нагадаємо, Лупашко у статусі футболіста виступав за ФК «Борисфен», донецький «Металург», ФК «Княжа», ФК «Львів», ФК «Оболонь», ФК «Буковина», ФК «Маріуполь», кропивницьку «Зірку» та ФК «Інгулець».

Саме в «Інгульці» він і розпочав тренерську кар’єру – спочатку асистентом, потім виконувачем обов’язків головного тренера, а потім і повноцінним наставником. За підсумками сезону 2023/24 Владислав зумів вивести «Інгулець» в УПЛ, у вирішальному матчі завоювавши золоті медалі Першої ліги у протистоянні з «Карпатами» Мирона Маркевича.

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19 червня 2024 року Лупашко приєднався до табору ФК «Карпати», очоливши молодіжку, а рівно за місяць був оголошений наставником головної команди. 31 грудня 2025 року покинув «левів». За цей час він провів на чолі «зелено-білих» 50 матчів (19 перемог, 14 нічиїх і 17 поразок).

«Лехія» за підумками минулого сезону фінішувала у турнірній таблиці Екстракляси на 16-й сходинці і вилетіла до другого за силою дивізіону. До слова, за гданську команду нині виступає два українці – півзахисник Іван Желізко та форвард Богдан В’юнник.