Антон Жилкін розпочинав у київському «Динамо»

Карпати на своєму офіційному сайті повідомили про підписання голкіпера «Інгульця» Антона Жилкіна.

23-річний воротар уклав з «левами» контракт на три сезони – до літа 2029-го. Умови угоди не розголошуються, однак за даними Transfermarkt, львів'яни заплатили за перехід лише 30 тисяч євро. Водночас портал оцінює ринкову вартість гравця у 150 тисяч євро, що у п'ять разів перевищує суму трансферу.

Нагадаємо, Жилкін на дитячому рівні грав за Дніпровське училище фізичної культури, а потім навчався в академії «Динамо». Згодом перейшов у луганську «Зорю», де й дебютував на професіональному рівні, вийшовши на поле у матчі групового етапу Ліги конференцій проти ісландського «Брейдабліка» (4:0).

Влітку 2024-го у статусі вільного агента перейшов в «Інгулець». Саме там він уперше зіграв в УПЛ та швидко закріпився в основному складі. Минулого сезону провів за петровців 30 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 29 м'ячів (в 11 зустрічах відстояв «на нуль»). Викликався у збірні України U-16 та U-17.

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До слова, Жилкін буде конкурувати на воротарській позиції з Денисом Марченком, якого«Карпати» підписали з «Оболоні» на заміну Назару Домчаку (перейшов у празьку «Славію»).