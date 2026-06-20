Денис Марченко покликаний замінити в команлі Назара Домчака

«Карпати» на своєму офіційному сайті повідомили про підписання голкіпера «Оболоні» Дениса Марченка.

Терміни та умови угоди не розголошуються, однак раніше стало відомо, що за воротаря «пивоварів» «леви» викладуть 1,5 мільйона євро, а особистий контракт буде чинним 4 роки. За нову команду Назар виступатиме під номером 1.

19-річний новачок має замінити Назара Домчака, який за 5 млн євро перейшов у празьку «Славію». Щобільше, «Карпати» раніше попрощались ще з двома кіперами: Андрій Кліщук покинув команду у статусі вільного агента, а Олександр Кемкін, який грав за «Кривбас» на правах оренди, остаточно залишився в Кривому Розі.

Нагадаємо, Марченко – вихованець «Оболоні». У сезоні 2023/24 виступав за юнацьку команду «пивоварів» і загалом провів 42 матчі. За основу дебютував 23 лютого 2025 року. Загалом у 22 поєдинках УПЛ він пропустив 23 голи (11 матчів провів на нуль).

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Через декілька місяців після дебюту в УПЛ Марченко зіграв за збірну України U-20, а в березні цього року вперше вийшов на поле у складі збірної U-19 у відборі на чемпіонат Європи. Transfermarkt оцінює його в 600 тисяч євро.