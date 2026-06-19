Олександр Яцик (ліворуч)

Півзахисник «Динамо» Олександр Яцик став гравцем ФК «Харків», повідомляє офіційний сайт «багряно-золотих».

23-річний хавбек підписав з харків’янами контракт на 4 сезони і виступатиме у команді Младена Бартуловіча під номером 8.

Сума трансферу не розголошується, однак раніше повідомлялось, що кияни отримають компенсацію за свого гравця у розмірі 3 мільйонів євро. Також угодою передбачені можливі бонуси та відсоток для «Динамо» від подальшого продажу гравця.

Нагадаємо, Яцик – вихованець клубу «Зміна-Оболонь», за яку в чемпіонатах ДЮФЛУ провів 51 матч і відзначився 17 голами. До «Динамо» приєднався у 2019 році, швидко став одним із лідерів юнацької команди та отримав капітанську пов’язку. У складі киян вигравав Юнацьку лігу УЄФА. За основу дебютував у 2022 році в матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти «Бенфіки». Згодом відправлявся в оренду в луганську «Зорю».

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Загалом за першу команду киян Яцик провів 30 матчів, забив 3 голи та став володарем Кубка України у сезоні 2025/26. Transfermarkt оцінює його в 1 млн євро.

Нагадаємо, «Металіст 1925», який нещодавно змінив назву на «Харків», був головним конкурентом «Динамо» в сезоні 2025/26 у боротьбі за четверте місце.