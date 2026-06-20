Богдан Єсип раніше опікувався молодіжкою «жовто-чорних»

Новим головним тренером «Руху» став Богдан Єсип, повідомляє офіційний сайт «жовто-чорних». Терміни та умови угоди не розголошуються.

Нагадаємо, 47-річний фахівець у статусі гравця виступав за «Динамо», «Карпати», кропивницьку «Зірку», «Нафтовик-Укрнафту» та ін. Тренерську діяльність розпочав в ФК «Суми». Також працював у «Вересі» та «Тростянці» (спортивним директором).

До «Руху» приєднався влітку 2022 року та поступово пройшов усі етапи роботи в клубній академії. Він тренував різні вікові групи, а на початку 2025-го очолив команду U-19. До штабу Єсипа увійшли Сергій Рибалка, який виконуватиме функції асистента, Олексій Дитятьєв, відповідальний за фізичну підготовку, та Кирило Богатир, який працюватиме як аналітик.

Новим тренером «Руху» U-19 став 31-річний Назар Савицький. Асистувати йому будуть: Марк Мартиненко, Олег Кононихін (тренер з фізичної підготовки), Олександр Ільющенков (тренер воротарів) та Віктор Чижик (відеоаналітик).

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До слова, раніше «Рух», який знявся з подальшого розіграшу УПЛ, зробив офіційну заяву, згідно з якою основна команда продовжить виступати на професійному рівні. «Жовто-чорні» будуть заявлені у Другу лігу, де клуб надасть необхідну ігрову практику вихованцям власної Академії.

Водночас «Рух» U-19 зберігає за собою місце у Національній лізі U-19, де й виступатиме у сезоні 2026/27.