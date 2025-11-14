Сергій Рибалка (ліворуч) розпочинає тренерську діяльність

Український півзахисник Сергій Рибалка продовжить кар’єру в медіафутбольному клубі Ruh Media Team, повідомляє пресслужба «жовто-чорних». 35-річний фахівець буде працювати у львівському клубі головним тренером.

Для Рибалки це перший такий досвід, хоча футбольний шлях хавбека був доволі насиченим – він двічі ставав чемпіоном України з «Динамо», виграв Кубок і Суперкубок країни. Пограв за «Олександрію» та черкаський ЛНЗ, а також спробував легіонерського хліба – в чеському «Словані», з яким став бронзовим призером країни та турецькому «Сіваспорі».

Виступав за збірні України різних вікових груп (U-18, U-19, U-20 та U-21). За національну команду провів 9 матчів (без результативних дій). Найвищим досягненням півзахисника в іграх за збірні був виступ на юнацькому Євро-2009, де «синьо-жовті» стали чемпіонами Європи U-19. Також Рибалка потрапляв у заявку на Євро-2016, але не провів на турнірі жодного матчу.

Нагадаємо, «Ruh Media Team» минулий сезон UA Steel завершив на третьому місці, набравши 12 очок.