Це перша медаль львівських спортсменів у 2026 році

Представник Львівщини Антон Дукач здобув бронзову медаль Кубка націй із санного спорту. Змагання тривають у Сігулді (Латвія). Про це повідомили у Львівській ОВА.

Антон Дукач посів третє місце у змаганнях на чоловічих одномісних санях. Золото здобув Каспарас Рінкс із Латвії, срібний призер – Леон Фелдерер з Італії. Українець поступився лише 0,155 секунди переможцю змагань і 0,111 секунди італійцю.

«Це перші змагання цьогоріч із санного спорту і перша медаль для Львівщини у 2026-му. Цей результат дуже важливий, адже санкарі зараз борються за путівки на зимові Олімпійські ігри 2026», – наголосив директор департаменту спорту, молоді та туризму ЛОВА Роман Хімʼяк.

Нагадаємо, що на юнацьких Олімпійських іграх в Австрії 2012 року львівʼянин Анон Дукач посів 4 місце. Вперше на дорослих Олімпійських іграх виступив у 2018 році у Південній Кореї. Тоді в одиночних санях Дукач зайняв 23 місце і це був найкращий результат серед чоловіків-санкарів за часи незалежності України. У січні 2023 року на турнірі в німецькому Альтенберзі Антон Дукач встановив новий національний рекорд на чемпіонаті світу з санного спорту – посів 12 місце в одномісних санях. У 2024 році Антон Дукач потрапив у десятку найкращих спортсменів етапу Кубка світу з санного спорту.