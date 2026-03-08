Ангеліна Калініна протягом двох тижнів зіграла вже у другому фіналі

У неділю, 8 березня, на турнірі WTA 125 у турецькій Анталії відбувся український фінал, в якому зійшлись Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна. Для суперниць це був перший очний матч у кар'єрі.

WTA 125, Анталія (Туреччина), ґрунт, фінал

Олександра Олійникова (Україна, WTA № 73) – Ангеліна Калініна (Україна, WTA № 189) – 1:2 (3:6, 6:3, 2:6)

Поєдинок тривав 2 години 47 хвилин. На повільному грунтовому корті ініціатива постійно переходила від однієї тенісистки до іншої, однак більше пощастило Калініній. За поєдинок Ангеліна 1 раз подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 5 брейків. Олійникова виконала 2 ейси, 6 разів помилилася на подачі та зробила 3 брейки з 18 можливостей.

До слова, Калініна вдруге за два тижні зіграла у фіналі на кортах Анталії – минулого тижня Калініна поступилася Моюці Утідзімі у вирішальному поєдинку. Загалом в Ангеліни тепер три трофеї категорії WTA 125 (у 2022-му та 2025-му роках вона ставала чемпіонкою змагань у Ліможі).

Своєю чергою Олійникова вчетверте в кар'єрі зіграла у фіналі WTA 125 і зазнала першої поразки. У 2025 році Олександра стала переможницею турнірів у Толентіно, Тукумані та Коліні.

З наступного тижня Калініна підніметься в топ-150 світового рейтингу, а Оліникова встановить особистий рекорд, застрибнувши у топ-70.